國際疫情持續延燒 美高收益違約率恐飆至12% 寫10年來新高

受疫情衝擊、油價走跌衝擊，拖累高收益債違約率持續攀升，以美國高收益債為例，截至今年 5 月底違約率達 6.3%，今年底違約率恐攀升至 12%，創 2010 年來新高，施羅德投信表示，在國際疫情尚未趨緩前，高收益債仍有風險，投資需慎選基本面佳的企業債。

在熱錢簇擁下，全球股債市仍由多頭領軍，但高收益債市場今年來違約仍持續攀升，部分信評機構預期，到今年底前美國高收益債違約率可能攀升至 12%，恐創 2010 年以來新高。

進一步觀察違約高收益債，主要是能源與電信類股，違約金額 350 億美元。其他受疫情影響的類股違約金額估算約 110 億美元，穆迪預期，到今年底前美國高收債違約率恐將攀升至 12%，下半年恐湧現大量違約潮。

施羅德投信指出，新冠疫情危機還沒有結束，各國仍面臨確診增加的重大挑戰，儘管聯準會能夠對企業提供無限的流動性，並維持企業營運，但卻不能改善公司的獲利，因此高收益債仍存有一定風險。

施羅德投信表示，公司基本面惡化意味著更大的危險性，而銀行寬鬆的借貸以及聯準會非常規的貨幣工具已經讓公司能夠更快融資，提供公司於渡過危機時的喘息空間。

根據統計，今年第 1 季數美國投等債和高收債指數中的中型非金融企業的淨負債比率分別上升至 2.8 倍和 4.4 倍的歷史新高，而疫情最嚴峻的 4 月、5 月也可能反映在第 2 季盈餘表現上，換言之，部分公司資產負債表損失還會繼續浮現。

綜觀市場多數分析師預期，美國企業盈餘將於 2021 年底完全恢復，在這個情形下，公司能夠償還多數緊急貸款並去槓桿化，但如果經濟恢復速度疲弱且槓桿水位維持高檔，這些發債公司對於未來動盪的反應更加脆弱，進一步引發債務承受能力的疑慮。



