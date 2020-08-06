降評狂潮來襲 高收益債券還要續抱嗎

新冠肺炎導致企業和國家被降評的數量，推升至歷史高點，持有高收益債券的投資人也難逃降評潮襲擊。被這些聳動的標題打亂腳步的投資人，沒看完這篇文章，先別決定是不是要出清高收益債部位。

1. 怕美高收降評潮？利差說了算

2020 年第二季，美國高收益債券公司已有 564 間遭到降評，相較與過往大約每季 100 – 150 間，被降評公司數確實大幅跳升。市場認為企業被降評代表的是企業體質轉差、信用風險提高，所以許多投資人開始感到擔憂。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/03。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

然而，降評數量其實並不是觀察發行高收益債券公司最好的指標，利差反而是比較好的參考指標。當不確定性提高時，市場會要求較高的利差來彌補額外承擔的信用風險，而評級則需要更多實體數據的評估才會實行。相較來說，利差較能領先反應市場對高收益債券市場的看法。

目前美國高收益債券的利差早已從 3/20 號的高點（1,082 個基點）一路收斂到了 512 個基點（2020/8/3，美銀美林美國高收益債券指數），代表高收益債券市場的不確定性持續在下降，未來企業持續被降評的機率下降。如果因此而賣出高收益債券，可能不是最合適的策略。

2. 墮落天使反而更會飛

即便如此，手上持有被降評債券的人，難免還是會擔心未來表現會不如預期。透過觀察過去曾經從投資級被降評為高收益債券的墮落天使們，在全球金融狀況指標（衡量全球資金狀態）觸底之後的表現，不難發現，其表現更突出。因此遇上降評潮並不一定是一件壞事，因為高收益債券基金經理人反而可以有機會買進體質較好、未來有潛力的公司債券。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/08/03，指數採美銀美林墮落天使與全球高收益債券指數。相對表現為墮落天使總報酬指標減去全球高收益債券總報酬指標。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 高收益債券市場供需暢旺

除了降評潮之外，近期也不乏有許多人提出質疑，認為高收益債券發債量攀高，可能導致供給過剩，破壞高收益債券市場的價格。確實因為受到疫情影響，許多高收益債發行公司的收入收到很大的衝擊，加上目前超低利率等因素，許多公司都提高債券發行量。

如果高收益債券如果真的供過於求，高收益債券公司發行債券的成本（債券殖利率）應該會升高，才能吸收掉過多的發行量，但下表卻可以看到高收益債的殖利率卻進一步走低，主因就來自於市場對高收益債券的需求更多，因此高收益債發行公司甚至可以用比過去更低的成本取得資金。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/08/03。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

低利時代，高收益資產要抱緊

在目前通膨低、利率低的雙低時代，追求收益的資金必定需要找出路，這時候相對還能產生較高收益的債券是不錯的選擇。僅單看降評數量或發債量創新高，都不是判斷高收益債券投資價值的好方法。而是要將利差、金融環境流動性和供需狀況都綜合納入考量，才是比較周全的分析方式。

鉅亨精選基金

貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

PIMCO 全球高收益債券基金 - E 級類別 (累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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