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ETF掀換股潮 美股ETF單月贖回百億元 台股ETF逆增逾200億元

ETF掀換股潮 美股ETF單月贖回百億元 台股ETF逆增逾200億元。(鉅亨網資料照)
ETF掀換股潮 美股ETF單月贖回百億元 台股ETF逆增逾200億元。(鉅亨網資料照)

美股中的標普 500、那斯達克指數迭創歷史新高，據投信投顧公會統計，美股 ETF 近一個月湧現百億元贖回潮，但台股挾高殖利率概念、且正值配息旺季，台股 ETF 不但在今 (2020) 年首度突破 3000 億元創歷史新高，近一個月更持續吸金超過 200 億元，推升整體台股 ETF 規模突破 3300 億元，再度改寫新紀錄，並帶動。

美國科技股表現強勢，引領標普 500、那斯達克指數迭創歷史新高，但隨著美中關係陷入緊張、美國新一輪刺激政策卡關、全球疫情仍嚴峻等不確定因素影響，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，逢高獲利了結賣壓出現在美股 ETF 投資人身上，據投信投顧公會統計，美股 ETF 近一個月湧現百億元贖回潮，大減達 140 億元，規模掉到僅剩下 490.2 億元。

其中，永豐美國 500 大、元大 S&P500 近一月銳減 66 億元、41 億元，為美股 ETF 贖回前二名。

不過，美元走弱，引發資金外逃效應，熱錢大舉流向亞洲，台股坐擁資金行情，儘管台股也是處在歷史高檔區，但台股 ETF 今年強強滾，尤其 7 月挾高殖利率概念、且正值配息旺季，單月強勢吸金超過 200 億元，台股 ETF 規模從 6 月的 3108 億元，7 月一口氣大增至 3322 億元。

其中元大台灣 50 反 1 因為兼具避險特性，規模增加超過 45 億元居冠，且增勢不止，截至上周五更已達 925.3 億元，再創新猷；而有配息的國泰永續高股息，也吸引存股族湧進，居單月吸金亞軍。但值得留意的是，也因為台股居高，元大台灣 50、元大高股息為少數規模逆勢減少的台股 ETF。

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