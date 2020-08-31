科技基金漲翻 便宜資產在哪裡？

受到科技類股持續大漲提振，標普 500 指數創下歷史新高，今年以來上漲 6.59%。若扣除掉科技類股，整體美股走勢並沒想像中強勁，今年以來仍有 4 個類股未回到正報酬（跌幅從小到大分別為工業、公用事業、金融與能源類股）。看好美國經濟但又不敢買進科技類股的人，也仍有許多便宜好標的可以挑選。

1. 運輸釋正面訊號，美國經濟前景樂觀

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/8/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

由於國土面積廣大且供應鏈分散全球，無論是原物料運至工廠、商品運至賣場或直接運送至消費者家裡，都必須透過航空、海運、鐵路到卡車等各類運輸工具。因此，運輸狀況便是衡量美國經濟變化的關鍵領先指標。7 月美國 8 級卡車新增訂單已經回升至 1.9 萬輛，高於歷史平均的 1.8 萬輛，更遠優於 4 月低點的 5,332 輛。除了卡車訂單外，包含快遞公司、鐵路到航空公司股票的道瓊運輸指數年增率也回到 10% 左右，美國經濟領先指數跟隨升高機率高，美國經濟前景樂觀。

2. 從風險溢酬來看，金融、醫療保健與公用事業仍便宜

由於股價快速回升，很多看好美國經濟的人，可能還是不敢貿然進入美國股市。若從本益比的角度來看，目前只有公用事業類股的本益比低於 2019 年底的水準，各類股的絕對估值看起來不便宜。但若將無風險利率納入考量，本益比倒數減去美國 10 年公債殖利率後的風險溢酬卻提供大不同答案。截至 8 月 25 日，所有類股的風險溢酬都高於歷史平均，金融、醫療保健、公用事業與必需消費類股目前風險溢酬與歷史平均的差距都在 3% 以上。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 各類股指數，資料期間: 1989-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 從景氣週期來看，消費、原物料與金融類股最有機會

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 各類股指數近一年表現，資料期間: 1989- 2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。經濟衰退期間採 NBER 定義。

根據美國全國經濟研究所定義，美國目前正處於經濟衰退中。假如疫苗順利開發完成、疫情成功受控，美國經濟下半年就有機會走出衰退。從 1989 年以來，當美國經濟走出衰退的一年內，非必需消費類股近一年平均報酬率為 15.2%，必需消費、原物料、金融與醫療保健類股也都有 10% 以上的好表現。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資產配置當防禦，類股基金負責進攻

考量到單一類股基金波動較大，核心資產仍建議以全球股票基金搭配高收益債券與複合債券基金。核心資產建構完後，再以投資金額較低且期間較短的單一類股基金，當作提升績效的進攻部位。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德世界金融基金 A2

>> 聯博 - 國際醫療基金 A 股

>> 法巴消費創新股票基金 C(美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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