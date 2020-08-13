美股漲多該下車？搭配美高收債兼顧報酬及波動

受到疫情嚴重肆虐，加上新一輪紓困案陷入僵局，美國股市呈現高檔震盪走勢。由於標普 500 指數在連續上漲之後，價格已逼近今年二月的歷史最高點，而那斯達克指數也在創新高後出現震盪，部份投資人開始關心是否該獲利了結？「鉅亨買基金」認為，在疫苗順利研發完成前，美國經濟都還不算開始復甦，現在下車為時尚早。投資人若擔心美股價位太高或害怕波動，建議可將資金分散佈局於美國股市及美國高收益債，才不會錯過之後的經濟復甦所帶來的漲勢。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，從近期持續公布的美國經濟數據來看，包括 ISM 製造業指數、耐久財訂單及就業等數據都優於預期，顯示美國經濟似乎已走出谷底，且開始出現好轉，而這些快速轉佳的經濟數據更將成為美國股市進一步上漲的最大支撐。

統計今年以來全球股市的表現，美國股市仍領先全球，尤其是科技類股更頻創新高，張榮仁認為，投資人在此時獲利了結，可能會錯失之後經濟復甦所帶來的漲勢。從歷史數據來看，從 1988 年以來的 390 個月中，美國股市創新高的月份數高達 139 個月。假設在美國股市當月創新高後便賣出，並等待美國股市低於歷史高點時再買入，從 1988 年以來的累積報酬率為 1018%，遠低於單純持有的 2506%。

此外，美國疫情發展狀況及疫苗研發進度也出現曙光。美國新增感染人數已下降至目前的 4.9 萬人 (7 月下旬為 7.8 萬人)，每日新增死亡人數也由 2600 人降至 500 人。張榮仁表示，除了感染人數增加速度放緩之外，疫苗研發也有顯著進展，目前已有 6 支疫苗進入治療確認的第三階段，治療探索的第二階段也有 13 支。從目前進度來看，下半年研發成功並進入疫苗量產的機率非常高，有助於全球經濟全面復甦。而若疫苗順利完成，可預期美國也會出現報復性消費潮，帶動經濟迅速回升。

美國股市自今年 3 月低點以來反彈幅度達五成，科技及半導體指數甚至超過七成，投資人難免會想落袋為安，張榮仁認為，只要聯準會持續超低利率與資產購買計畫，美元計價資產就易漲難跌，建議投資人宜保有美股部位之外，可將部份資金轉往佈局美國高收益債，採取股債配置方式，讓資產配置兼顧報酬與波動。根據歷史經驗，從 1988 年以來，持有美國股市的三年平均報酬率為 10.6%、標準差為 10.4%，適合投資時間長且可忍受波動的人；而想要較低波動者，則會選擇美國高收益債券，持有三年報酬率標準差只有 5.6%。若均權配置於美國股市與美國高收益債券，三年報酬率為 9.8%，只比美國股票略低一些，但標準差卻可以大幅降低至 7%，投資人可視自身風險承受度做選擇。