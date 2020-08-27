疫情衝擊國際旅遊 南韓第二季境外刷卡額年減逾60%

據南韓央行 (BOK) 在週四 (27 日) 公布的報告顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊以及相關防疫封鎖措施的影響，國際旅遊人數大減，今年第二季，南韓人境外刷卡額大減 60.5%。

數據顯示，在 4 月至 6 月的第二季期間，南韓人在境外使用各項卡別的總額為 18.7 億美元，較第一季的 36.5 億美元下跌了 48.7%，也較去年同期大跌 60.3%。平均每張卡交易金額為 146 美元，季減 43.3%。而線上消費額則是較上一季則略有減少，降至 7.5 億美元。

南韓央行表示，境外刷卡總額大跌的原因是由逾疫情的衝擊，導致前往海外旅遊的南韓遊客人數暴跌。據韓國文化觀光局的數據顯示，南韓跨境旅客人數從去年第四季的 659 萬人下跌到今年第一季的 370 萬人，在第二季更進一步下降至 12 萬人，季減 97%。

相較之下，南韓境內的消費量略有回升，南韓智庫韓國發展研究所 (KDI) 表示：「南韓消費縮減幅度有所放緩，但由於疫情導致的外部需求持續下降，經濟活動仍然疲軟。」

國際貿易市場需求也遭受疫情嚴重衝擊。據南韓全國經濟人聯合會 (FKI) 的數據顯示，受到疫情的影響，南韓排名前 100 強的企業在 1 月至 3 月期間第一季的海外營收較上一季下跌 10% 至 170.42 兆韓元。其中，包括三星電子、LG 電子、SK 海力士、現代汽車等企業，受到疫情的打擊最為嚴重。