新技術成美中對決新戰場！川普政府擬祭半導體設備出口新限制

美國商務部週三 (26 日) 官網發布最新聲明，正在考慮對半導體製造設備等尖端新科技出口實施新的法規限制，防止關鍵技術落入中國等他國手中。

美國商務部上週一 (17 日) 將 38 間華為子公司增列至實體清單，美中貿易會談才停火不到短短兩天，美商務部工業和安全局 (BIS) 週三 (26 日) 因南海議題將 24 家中企增列入實體名單 (貿易黑名單)。

同時，商務部還發布新聲明，川普政府正在考慮對半導體製造設備、相關軟體工具、雷射、感測器和其他技術出口實施新的限制，防止關鍵技術落入中國等敵國手中。

川普政府提到，美國新技術可能被中國、俄羅斯或委內瑞拉等國的軍隊使用。

早在去年，為解決特定國家安全問題，川普政府就有意敲定新法，就屬意擴大限制量子電腦 (quantum computing)、3D 列印和 AI 演算法等敏感尖端科技出口至中國等敵國。

商務部週三稱，美國政府正尋求徵求公眾意見，討論出定義新技術的方法，並確立出口過程中是否存在某些特定基礎技術需要實施更嚴格的控制？

美國商務部向行業團體提交管制規則前將徵詢業界意見，公眾評議期日程表將在明日《聯邦公報》(Federal Register) 公布，預計 60 天內結束。