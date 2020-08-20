7月會議紀要Fed打悲觀牌 新冠疫情將嚴重影響經濟

週三 (18 日) 聯準會釋出 7 月會議紀要，重申新冠疫情將「嚴重影響」經濟，故維持近乎零的利率政策，並討論長期目標與政策策略聲明的可能調整。

Fed 在 7 月利率會議上宣布，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，直到他們確信經濟已經度過近期事件並持續跟蹤實現最大就業和價格穩定目標。

聯準會 (Fed) 於長達 13 頁的 7 月會議紀要中提到，持續的公衛危機將在短期內「嚴重影響」經濟成長、就業市場和通膨力道，並對中期經濟前景構成相當大的風險。

聯準會承認，消費者支出出現強勁反彈，但企業之間不確定性可能會給勞動力市場的強勁復甦帶來壓力，建議在通膨低迷的情況下繼續實行寬鬆政策，預計 2020 年下半年經濟復甦力度恐怕不再那麼強勁。這意味明、後年 Fed 升息的可能性下滑。

會議紀要中寫道，圍繞經濟前景的不確定性仍然非常高，經濟發展高度依賴於新冠疫情進度和公衛部門的應對措施。

銀行和其他放貸機構可能會明顯緊縮信貸市場，限制提供家庭和企業的信貸。一些外國經濟體可能因疫情在海外蔓延而承受比預期更大的壓力。非金融企業在這場大流行中背負高額債務，增加這些企業破產的風險。

戰略回顧方面，隨著 10 年來經濟出現根本性的變化，包括低利率和反通膨的持續壓力，與會者提到，在不久的將來完成對長期目標聲明的修改，將會是非常重要。這將有助於 FOMC 未來的政策行動和溝通。

與會官員提到，在某個時候，提供更清晰聯邦基金利率目標範圍的可能路徑是適當的。

聯準會繼續以每月約 1200 億美元速度購買美國公債和房貸抵押證券 (MBS)。然而，紀要內容寫道，與會官員質疑大舉購債來控制公債殖利率曲線，未來幾年美債發行量預計將持續增加，這可能對市場運作產生影響。

由於 Fed 悲觀看待經濟前景和對殖利率曲線控制的負面評論，導致股市和債券殖利率走低，美元走高，金價暴跌。聯準會將於 9 月 15 日至 16 日召開下一次利率會議

道富銀行全球高級宏觀策略師 Marvin Loh 說：「經濟數據仍然非常不穩定，Fed 官員希望在做出某些承諾之前，對經濟狀況有一個更清晰的瞭解。」