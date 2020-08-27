雙強聯手！沃爾瑪證實與微軟合作競標 TikTok

大型零售商沃爾瑪週四 (27 日) 證實，該公司將與微軟聯手競標 TikTok，受此消息影響兩家公司股價應聲上揚，競標對手甲骨文走低。

受此消息影響，台北時間週四晚間 11 時 45 分許，沃爾瑪 (WMT-US) 股價應聲上漲超過 4%，微軟 (MSFT-US) 漲逾 3%。競標對手甲骨文 (ORCL-US) 走跌近 0.5%。

外媒引述消息人士稱，TikTok 即將完成出售美國、加拿大、澳州和紐西蘭業務協議，交易規模可能落在 200 - 300 億美元之間，該公司尚未選定買家，但預計將在 48 小時內公布。

沃爾瑪最新聲明中，TikTok 將電子商務和廣告結合在一起，對市場創造者和用戶來說，將帶來明顯好處。

沃爾瑪提到，與 TikTok 和微軟的合作關係，可能會增加重點功能並為沃爾瑪開創關鍵的道路，不但能觸及和服務全通路客戶，還能同時發展協力廠商市場和廣告業務。

沃爾瑪認為，沃爾瑪和微軟的合作將既滿足美國 TikTok 用戶的期望，又能解決美國政府監管機構的擔憂。

沃爾瑪並非首度和微軟合作。兩年前，沃爾瑪和微軟達成一項為期五年的雲端運算協議，包括採用微軟的 Azure 雲端基礎設施，以及包含 Office 365 辦公應用程式套件服務。

這項收購若成功，沃爾瑪能更好地與亞馬遜競爭，該公司即將推出一個「Walmart+」的會員計畫，期望藉此與亞馬遜在電商領域一決雌雄，「Walmart+」相當於亞馬遜的 Prime 會員服務，其中包括原創電視節目和電影。