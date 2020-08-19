新牛市正式起跑！為何投資者應拋售股票？

週二華爾街暫時忘卻一系列擔憂，包括美中緊張局勢升溫、缺乏新一輪刺激計畫，以及歐洲疫情捲土重來，美股標普創下歷史新高。然而，華爾街分析師認為，近期美股下跌 10% - 15% 時機已然成熟。

歷經 126 個交易日，標普指數週二 (18 日) 登新高成功，超過 2 月 19 日早前高點 (3,386.15)，正式結束歷時最短的熊市，並證實本輪反彈是一個新的牛市！

Miller Tabak 首席分析師 Matt Maley 沒有加入多頭陣營，他提出多項利空因素，未來股市近期下跌 10% - 15% 的時機已經成熟，包括大型科技股已超買、新的刺激計畫的不確定性、中美關係緊張升級，以及對秋季新冠疫情加劇的擔憂。

實際上，美股見頂訊號已浮現，Washington Service 彙編數據顯示，有近千位企業高層，在本月份賣出自己公司的持股，與與內部買家的比例達到 5 比 1。在過去 30 年中，這一賣出 / 買進比率只出現過兩次比現在高。

儘管 Matt Maley 不看好第三季，但他看好第四季美股大漲。他建議投資者重複先前的投資策略，現在拋售股票、籌集現金，利用秋季新冠疫情升溫逢低買進、並準備迎接年底反彈，實現最大化獲利。

Matt Maley 於近期報告中指出：「那些在今年 1 至 2 月採納我們建議的人，在 3 月和 4 月到來時感到非常高興…… 我們認為，如果投資人遵循同樣的策略，他們在未來兩個月也會非常高興。」

Matt Maley 稱，聯準會 (Fed) 和美國總統大選將是未來股市反彈的關鍵。

他提到：「Fed 最關心的是信貸市場，而不是股市。只有股市大幅下跌 (不是 10%-15% 的盤整)，才會破壞信貸市場的穩定，屆時聯準會將出手救市，可能助力標普衝向 3600 點關口。」

此外，就歷史角度來看，自 1972 年以來，在過去的 12 次類似事件中，有 10 次股市從大選日 (或大選日之後不久) 一路漲到年底，平均漲幅為 7.2%。

Matt Maley 稱：「根據歷史經驗來看，無論誰 (川普、拜登) 贏得了大選，選舉後都支持美股向上漲勢。」