美郵政局做出關鍵決定！2020總統大選前暫停運作變更

週二 (18 日) 美國郵政局 (USPS) 局長 Louis DeJoy 宣布，將暫停美國郵政服務的某些變更計畫，直到 2020 年美國總統大選結束。

新冠疫情促使美國今年大選將可能採用郵寄方式投票，美國郵政局 (USPS) 成為牽動美國總統大選的關鍵要角。

隨著美國總統大選逼近，美國郵政局計畫削減開支、在西部州拆除郵箱的舉措，已引發外界關注。

美國郵政署上月底已對各州發出警告，可能無法在時限內保證數以百萬的郵寄選票能及時送遞以供點算，為美國大選增添不確定性。

美國郵政局長 Louis DeJoy 週二表示，他將暫停美國郵政服務的某些變更計畫，直到 2020 年美國總統大選結束，以避免對郵寄選票產生任何影響。

Louis DeJoy 並未具體指出暫停哪些措施，但他在聲明中保證，美國郵局營業時間不會改變，郵件處理設施不會關閉，郵箱也不會移動拆除，郵政局員工加班將依需得到批准。

Louis DeJoy 表示，從 10 月份開始，郵局將在所有業務範圍增加備用 (人力) 資源，以更妥善因應任何不可預知的需求，現有的大選郵件專責小組編制也將擴大。

美國各州正努力解決疫情期間如何讓美國公民進行安全投票，多州政府已將郵寄投票作為一種可的解決方案，讓人們避免在擁擠投票站內排隊投票。

川普與其競選團隊曾多次公開抨擊，郵寄選票是非法行為，因為這可能會導致大量選民欺詐投票的局面。

然而，近期白宮為求兩黨達成新一輪刺激法案，川普喊話，只要白宮與民主黨達成一項更全面的協議，就會同意提撥郵政資金，從而避免郵政局因削減開支、人力無法調度，影響到郵寄選票遞送的即時性。