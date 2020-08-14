庫德洛樂觀預估V型復甦 美國8月失業率將降至個位數

週四 (13 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 預計，失業率最快在 8 月回落到個位數水平，堅持美國經濟正走向 V 型復甦。

白宮經濟顧問庫德洛週四稱：「美國經濟正在反彈，看起來像是 V 型復甦，現在最新 (經濟數據) 消息甚至比一個月前還好。」

上週五 (7 日) 美國勞工部公佈最新就業數據，7 月非農就業人數新增 176 萬人，失業率跌至 10.2%，優於市場預期，週四 (13 日) 美國勞工部公佈截至 8 月 8 日當週初請失業金人數，報 96.3 萬人，終止連續 20 週 100 萬人的紀錄。

庫德洛週四樂觀預測，美國失業率最快在 8 月回落到個位數水準，初請失業金人數是勞動力市場正在復甦的跡象…。

同時，美國經濟顧問委員會 (CEA) 週四釋出的一份報告顯示，美國政府以前所未有的規模、速度和協調緩解危新冠機，這幫助改善嚴重的經濟萎縮狀況，同時改善 2021 年經濟復甦的預期。

美國經濟顧問委員會警告，這是基於截至 7 月中旬的經濟數據，長期的經濟影響仍可能變化。

美國經濟顧問委員會代理主席 Tyler Goodspeed 稱，如果兩黨能就新一輪刺激法案達成協議，經濟將會復甦得更快，造成損害也將會更小。

對新一輪刺激法案仍陷入僵局，庫德洛期望，兩黨能共同努力，為小企業提供幫助，並向家庭提供更直接的補貼，這也有助於未來經濟發展。

庫德洛樂觀的預期和美國聯準會 (Fed) 近期言論差異頗大。

多位 Fed 官員週三 (12 日) 對經濟前瞻表態，強調在新冠疫情受控前，美國經濟只會緩慢復甦，而且至少未來數月，美國民眾都需要做好與疫情共處的準備。