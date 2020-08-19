美中關係惡化 華爾街看好這檔巨大潛力中概股

週二 (18 日) 外媒報導，即便美中緊張局勢加劇，華爾街分析師看好這檔巨大潛力的中概股「阿里巴巴。」

由於京東財報告捷，KraneShares 滬深中國網路 ETF (KWEB) 近兩天上漲 4% 以上，除了京東外，該網路 ETF 持股名單還有阿里巴巴 (BABA)、騰訊、拚多多、網易和 BILIBILI 等。

財富管理機構 Strategic Wealth Partners 總裁 Mark Tepper 受訪時表示，即便美中緊張局勢加劇，他仍看好中概股「阿里巴巴。」

Mark Tepper 建議，投資者需要做的就是，不要理會美中緊張相關的噪音，應該更多地關注中企基本面。試想那些和美國科技股處於類似位置 (包括臉書、Google、亞馬遜、微軟、蘋果等) 的中概股。

Mark Tepper 進一步解釋，中國中產階級不斷擴大，電子商務、雲端運算、支付寶、快遞等業務增長速度甚至比亞馬遜還快，中國客戶數量 (業務成長) 多出亞馬遜四倍，所以阿里巴巴更具投資吸引力。

截稿前，美股盤中，阿里巴巴上漲逾 1%，暫報每股 259.88 美元。

美國政府已針對更多中國企業考慮採取進一步的行動，意味制裁 TikTok 並不是個結束。Mark Tepper 表示，任何針對阿里巴巴的行動，比如將中企摘牌下市，看起來都是不可能的。

早前 Columbia Threadneedle 策略師 Ed Al-Hussainy 提到，川普政府很難讓這麼大規模的資本就範於新政策，中企下市是不太可能的。

阿里巴巴和旗下螞蟻金服在中國建立龐大的商業王國和金流系統，使得阿里巴巴集團深入掌握中國民眾大數據，業務遍及中國消費者生活各方各面。阿里巴巴定於本週四發布最新財報。

然而，市場人士警告，中國政府有意介入電商已是不爭事實，阿里巴巴若還希望在美國掛牌上市，日後必定需要針對這方面的「官民合作」，及中國官方色彩資金入股一事詳細說明。

市場人士稱，一旦美方確認阿里巴巴有可能被中國官方控制，在美國新規之下，下市恐無法避免。