川普抨擊亞馬遜貝佐斯 願撥郵政資金達兩黨協議

週一 (17 日) 美國總統川普再次抨擊亞馬遜造成美國郵政虧錢，並稱只要白宮與民主黨達成一項更全面的協議，就會同意提撥郵政資金。

美國郵政連續多年赤字，美國總統川普長期歸咎於，美國郵政 (USPS) 和亞馬遜簽訂了賠本協議，美國郵政缺錢，週一川普受訪時再度將矛頭指向亞馬遜。

川普週一受訪時稱：「亞馬遜和其他電商把所有郵件包裹都投到郵局，他們將成千上萬的包裹送到郵局，美國郵政平均每筆包裹運送損失 3 美元至 4 美元。我們損失了大量的錢。」

川普稱：「郵政署應提高包裹運送的總體收費，這個人 (亞馬遜創辦人貝佐斯) 應該很富有，所以讓他付錢吧！」

然而，多家報導分析，郵局持續資金短缺的一個主要原因是，美國郵政要求為其員工提供每年超過 50 億美元的健保福利，而郵局承接亞馬遜的包裹運送業務，實際上有助於美國郵政賺錢。

上週五 (14 日) 美國參議院開始夏季休會，兩黨仍未就新一刺激法案達成共識。美國總統川普上週向民主黨表態，如果民主黨做出讓步，他將同意民主黨的要求，為郵寄投票提供最高 250 億美元的資金。

新一輪紓困方案協商，白宮和民主黨談判代表有白宮幕僚長梅多斯 (右)、美國財政部長梅努欽 (左)，以及參議院少數黨領袖舒默，美國眾議院議長佩洛西。(圖片：AFP)

參與本輪兩黨談判的白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 稱：「我們至少在概念上取得了進展，但四位談判代表之間並沒有進行真正的討論。」

梅多斯 (Mark Meadows) 稱：「川普準備為郵政服務提供資金，同時為小型企業和員工提供額外的、有限的支持，前提是雙方要達成一項更全面的協議。」

川普早前拒絕美國大選郵寄投票制度，因此拒絕向郵政總署 (USPS) 提撥緊急救助金，令民主黨質疑川普想妨礙選舉。

美國郵政署上月底已對各州發出警告，可能無法在時限內保證數以百萬的郵寄選票能及時送遞以供點算，為美國大選增添不確定性。

