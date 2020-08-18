該跟進嗎？巴菲特加碼黃金股 巴里克驚漲逾11%

股神加持之下，巴里克週一 (17 日) 股價大漲 11.63%，華爾街分析師 Nigam Arora 表示，該公司股價被炒太高，並非黃金股首選。

2020 年無疑歷經大放異彩的一年，由於新冠衝擊美國經濟、美債殖利率下滑，推動投資者急於進入避險金屬交易，金價首度突破每盎司 2,000 美元，亦帶動黃金類股水漲船高。

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威上週五 (14 日) 提交 13F 報告，顯示第 2 季唯一新增部位為金礦股巴里克黃金公司 (Barrick Gold)。

巴里克黃金 (GOLD-US) 在全球 13 個國家 / 地區擁有金礦和銅礦開採業務，隨著股神加持，巴里克週一 (17 日) 股價大漲 11.63% 至每股 30.13 美元，直逼 52 週高點，今年迄今巴里克股價已飆升 64% 以上。

巴里克週一 (17 日) 股價大漲 11.63% 至每股 30.13 美元，直逼 52 週高點

巴菲特長期來是反黃金的急先鋒，第二季居然加碼敲定黃金股巴里克，分析師表示，巴菲特此舉為華爾街捎來一個訊號，他悄悄做空美國經濟，看好黃金。

儘管投資者面臨獨特風險，但美國政府目前政策對貴金屬有利，與債券不同，黃金不支付利息或股息，因爲它沒有信用風險。

股民應加碼跟進巴里克嗎？技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者 Nigam Arora 稱，由於巴菲特收購效應，導致巴里克被市場炒得太高，建議投資者考慮購買其他黃金股 Newmont (NEM-US)、Iamgold (IAG-US)、Yamana Gold (AUY-US) 等。

Nigam Arora 稱，投資人也可以考慮套利交易，好比短線買入 Newmont 和賣空巴里克。

Nigam Arora 也警告，黃金股票的波動性遠大於黃金，而且黃金市場很小，黃金經常在股票市場陷入困境時出售，並受到利率、美元影響，政府可輕易操縱。