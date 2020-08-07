天花板在哪？基金經理：黃金上看4000不是夢 

週四 (6 日) 一位基金經理表示，金價漲至每盎司 4,000 美元並非不合理之舉。

隨著 Fed 創記錄的低利率和貨幣供應量的大幅增加，股市和債市今年大幅飆漲後，可能出現資產泡沫，而黃金今年迄今已大漲逾 35% 距離每盎司 2100 美元僅一步之遙。

Permanent Portfolio Family of Funds 投資組合經理 Michael Cuggino 週四研判：「黃金價格可能會大漲，突破每盎司 4000 美元不是不合理。」

Michael Cuggino 稱，隨著資金挹注美國經濟、美元貶值，投資者擔心通膨可能捲土重來，金價可能延續漲勢

美國政府、聯準會因新冠疫情接連推出一系列振興計畫，紓困小型企業、個人和家庭，其目標就是將更多的錢讓消費者花費，這顯示出長期關注和看漲黃金的可能性。

儘管今年金價上漲 35%，但金價仍然處於相對較低的水平。

過去 30 年黃金月均價除以標普收盤價的比率 (圖片：翻攝 market watch)

以過去 30 年黃金月價除以標普收盤價的比率來看，2011 年 8 月時金價接近標普的 1.7 倍，自 2014 年以來，該指數一直沒有超過 0.7。截至 8 月 5 日，標普在今年上漲 3%，較 3 月 23 日收盤低點上漲 49%，儘管金價今年上漲 35%，但目前仍是標普的 0.6 倍。

然而，Cuggino 警告現在不是買入良機，他表示，即使在長期上漲期間，金價也會出現急劇大幅回檔。Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 稱，技術上來看黃金出現短期超買，並在上行趨勢中面臨下行修正。

華爾街分析師 Nigam Arora 也表示，黃金是對沖股市的合適工具。不過，黃金是一個非常小的市場，很容易被政府操縱。

週四黃金期貨價格連續第五日刷新高紀錄，美元疲弱與美股黯淡支撐黃金價格上升向 2100 美元邁進，市場對週五將發布的非農就業報告抱懷疑態度，同樣支撐金價上漲。