亞馬遜擬收購Rackspace部分股權 拓展AWS雲端服務

消息人士指出，亞馬遜 (Amazon) 正就投資雲端服務供應商 Rackspace 進行初步談判，希望藉 Rackspace 之力，將企業客戶數據帶往自家的雲端運算服務，推動業務迅速發展。

《路透社》引述消息人士報導，亞馬遜對收購 Rackspace 部分股權表達興趣，因這項投資有助加強兩家公司，幫助亞馬遜將更多企業客戶數據移轉至自家網路服務 AWS。

儘管如此，目前還不清楚兩家公司是否同意這筆交易，消息人士稱，若交易存在，可能需要花費 1-2 個月的時間進行談判。

投資交易消息傳出後，Rackspace(RXT-US) 盤中大漲 11%，至 18.48 美元，亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.41%，至 3161 美元。

Rackspace 股價日線圖 (圖：Investing.com)

Rackspace 屬於雲端運算供應商，在全球擁有 10 個以上的資料中心，為企業提供不同類型的託管服務，同時也和亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 合作，為兩者提供雲端託管服務，該公司在 2016 年被私募股權投資公司 Apollo Global 以 43 億美元收購多數股權，並在本月初進行首次公開募股 (IPO)。

針對上述消息，目前亞馬遜尚未回應評論請求，Rackspace 和 Apollo 則拒絕評論。

受新冠肺炎疫情影響，各家企業不得不將業務轉至線上進行，進而催生大量雲端服務需求，雲端運算公司因而順勢成長。根據亞馬遜財報，今年第 2 季，其 AWS 營收增長近 29％，達到 108.1 億美元。