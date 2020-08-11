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〈美股早盤〉川普考慮砍資本利得稅 標普500逼近新高 道瓊勁揚逾300點

〈美股早盤〉川普考慮砍資本利得稅 標普500逼近新高 道瓊勁揚逾300點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉川普考慮砍資本利得稅 標普500逼近新高 道瓊勁揚逾300點 (圖：AFP)

週二 (11 日) 美股開盤，市場反映樂觀 PPI 數據，加上川普稱正在考慮下調資本利得稅，標普 500 指數接近歷史新高，道瓊指數漲超 300 點，不過，追蹤科技股的那斯達克指數開盤持續走跌；稍早，BTIG 股票及衍生商品策略長 Julian Emanuel 警告，科技股已身處泡沫中。

俄羅斯率先註冊全球首支新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗

俄新社 (RIA Novosti) 週二 (11 日) 報導，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，該國已註冊全球首支新冠肺炎疫苗，他聲稱該疫苗已通過所有必要檢查，且形成穩定免疫力，且他的女兒已完成接種。

俄羅斯主權財富基金 (RDIF) 表示，已收到來自 20 個國家，共超過 10 億劑疫苗初步申請，俄羅斯已準備好每年在 5 個國家 / 地區生產超過 5 億劑疫苗，並持續提高產能，預計 9 月量產。不過，目前還沒有研究人員發表任何相關數據，因此還不清楚該項疫苗的後續作用及安全性。

美國聯邦紓困方案

美國總統川普表示，正在「認真考慮」削減資本利得稅，並調降中等收入家庭的所得稅，此舉有助創造更多就業機會。不過在缺乏國會支持下，川普無法單方面下調 20% 長期資本利得稅，有顧問建議可透過行政命令，來下調投資人出售資產時需繳納的稅額。

投資人希望，共和黨和民主黨能夠解決紓困案的分歧，盡快推動新紓困案，支持美國 3000 多萬名失業者。

截至台北時間週二 (11 日)21 時許：  
  • 道瓊指數上漲 317.55 點或 1.14%，暫報 28108.99 點
  • 那斯達克下跌 28.16 點或 - 0.26%，暫報 10940.19 點
  • 標普 500 上漲 13.59 點或 0.40%，暫報 3374.06 點
  • 費半下跌 5.81 點或 - 0.27%，暫報 2173.79 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.28% 至每股 78.85 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.633%
  • 紐約輕原油上漲 1.88% 至每桶 42.73 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.33% 至每桶 45.59 美元
  • 黃金下跌 4.23% 至每盎司 1953.40 美元
  • 美元指數下跌 0.21% 至 93.37 點 
標普 500 指數接近歷史新高 (圖：Investing.com)
標普 500 指數接近歷史新高 (圖：Investing.com)
焦點個股：

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤上漲 8.23％，至 15.38 美元

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

  • 總營收報人民幣 37.189 億元，季增 171.1%，年增 146.5%
  • 毛利報人民幣 3.131 億元，高於 Q1 的人民幣 - 1.675 億元，高於去年同期的人民幣 - 5.042 億元
  • 毛利率報 8.4%，高於 Q1 的 - 12.2%，高於去年同期的 - 33.4%
  • 汽車銷售額報人民幣 34.861 億元，季增 177.6%，年增 146.5%
  • 汽車毛利率報 9.7%，高於 Q1 的 - 7.4%，高於去年同期的 - 24.1%

Q2 基於 non GAAP 財報關鍵數據：

  • 調整後營業損失報人民幣 11.147 億元，季減 27.5%，年減 64.4%
  • 調整後淨虧損報人民幣 11.314 億元，季減 31.8%，年減 64.6%
  • 調整後每股 (ADS) 攤薄淨虧損人民幣 1.08 元，高於 Q1 的人民幣 - 1.6 元，高於去年同期的人民幣 - 3.11 元

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 5.77％，至 168.21 美元

Novavax 於投資人電話會議中表示，該公司將於 2021 年啟動疫苗量產，產能可望達 5 至 6 億劑，足以滿足美國明年疫苗需求，若獲得監管機構授權使用，疫苗年產能將超過 20 億劑。

目前，Novavax 還在等待美國食品藥品監督管理局 (FDA) 審查其潛在疫苗的早期研究數據，公司表示，大型的三期臨床試驗最早將於今年 9 月下旬展開。

美國運通 (AXP-US) 早盤上漲 2.70％，至 104.36 美元

《彭博社》引述知情人士報導，美國運通正在和網路借貸平台 Kabbage 展開進一步收購談判，預計雙方將採全現金交易，Kabbage 估值將高達 8.5 億美元

知情人士稱，此項收購已獲得日本軟銀願景基金 (Vision Fund) 在內等投資方的支持，儘管目前無法排除談判破裂風險，收購協議很可能會在本月宣布。美國運通和 Kabbage 均拒絕對收購消息發表評論。

每日關鍵經濟數據：
  • 美國 7 月 NFIB 小企業信心指數報 98.8，預期 100.4，前值 100.6
  • 美國 7 月 PPI 年增率報 - 0.4%，預期 - 0.7%，前值 - 0.8%
  • 美國 7 月 PPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 - 0.2%
  • 美國 7 月核心 PPI 年增率報 0.3%，預期 0.1%，前值 0.1%
  • 美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.5，預期 0.1%，前值 - 0.3%
美國 7 月 PPI 月增幅為 2018 年 10 月以來最大 (圖：Zerohedge)
美國 7 月 PPI 月增幅為 2018 年 10 月以來最大 (圖：Zerohedge)
華爾街分析：

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師表示，市場正在擺脫對川普紓困令的懷疑，且美國國會將達成紓困方案協議。

分析師表示：「隨著競選活動持續進行，兩黨都希望能夠呈現出最好的一面，且當前民眾需求強烈，誰願意被視為小氣的壞人？」

TS Lombard 策略師 Andrea Cicione 表示：「儘管美中關係緊張，且疫情方面未傳出令人鼓舞的消息，但必須承認，這是一個亟需上漲的市場。」

Cicione 警告：「無論從健康、經濟和就業角度來看，前景都不太樂觀，凸顯出面臨的情況危急，儘管低利率在某種程度上足以證明高估值的合理性，但估值和實際前景間依舊是脫節的。」

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