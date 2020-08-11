戰鬥民族搶頭香！俄羅斯註冊全球首款新冠疫苗 世衛盼審查相關數據

為了走出新冠肺炎疫情風暴，各國期盼著疫苗能趕快問世，週二 (11 日) 俄羅斯總統普丁宣布，俄國已註冊全球第一支疫苗「衛星五號 (Sputnik V)」，還透露他女兒已接種該疫苗。

俄羅斯國防部與 Gamaleya 研究所共同研發的新冠疫苗「衛星五號」問世，週二俄國宣布成為全球首個批准新冠疫苗的國家。

週二俄媒報導，俄羅斯總統普丁宣佈：「據我所知，俄國研發的新冠疫苗今天上午已註冊，獲得了俄衛生部的批准，這是世界首例... 我希望盡快開始批量生產。」

普丁宣布，俄國已註冊全球第一支疫苗「衛星五號」 (圖片：AFP)

普丁表示：「我知道該疫苗非常有效、為人體提供穩定的免疫力，我再此強調，這款新冠疫苗已通過所有必要的檢測，最重要的是確保該疫苗完全具安全性和有效性。」

普丁還透露，他其中一個女兒已接種這個新冠疫苗，意義上來說，他女兒成為新冠試驗者之一。

目前已有超過 20 個國家向俄國預訂逾 10 億劑新冠疫苗。俄羅斯衛生當局表示，醫護人員、教師和其他危險人群將優先接種該疫苗。

儘管俄羅斯「衛星五號」疫苗獲得了俄衛生部的批准，但其臨床試驗在不到兩個月的時間內完成，引發國際質疑疫苗研發流程。

俄羅斯「衛星五號」第三階段人體試驗於週三開始，預計 9 月開始量產。研究人員尚未發表任何數據，可能的疫苗長期效果和安全性目前仍不清楚。

世衛組織發言人 Tarik Jasarevic 表示，我們正與俄羅斯衛生部門保持密切聯繫，正在就世衛對該疫苗進行資格預審進行討論。

Tarik Jasarevic 稱，任何疫苗資格預審都需要對必需安全性和有效性數據進行嚴格地審查和評估。

俄國宣布成為全球首個批准新冠疫苗的國家 (圖片：AFP)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2000 萬例，死亡數突破 73.4 萬例。

美國累計確診超過 500 萬例；巴西超過 300 萬例；印度超過 220 萬例；俄羅至少 89 萬例和南非至少 56 萬例。

全世界共有 165 種候選疫苗正在研發試驗當中，美、中、英、德等國研發的疫苗有望今年底前問世。