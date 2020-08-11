美食-KY Q2純益季增逾200% EPS 1.16元 三季以來新高

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 公布第二季財報，即便主力市場美國第二季受新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，不過，中國市場明顯復甦，單季仍穩住獲利，稅後純益 2.08 億元，年減 3.2%，每股純益 1.16 元，雖較去年衰退，但已回升至 3 季來高點，獲利季增 215%。

美食第二季合併營收 44.21 億元，毛利率 28.57%，年減 1.47 個百分點，營業利益 2.75 億元，年減 27.58%，營業利益率 6.23%，年減 0.31 個百分點，稅後純益 2.08 億元，年減 3.2%，每股純益 1.16 元。美食上半年稅後純益 2.74 億元，年減 48.62%，每股純益 1.52 元。

美食表示，中國市場已自第一季谷底反彈，第二季營收季增 10%，帶動獲利回升，推升營利率重回 6%，較上季倍增，儘管北美市場第二季受到全國封城影響，營業規模減少，但美國 85 度 C 參考中國市場第一季的經驗，迅速調整門店營業工時，並減少其他開支，有效降低對營運的衝擊。

展望後市，美食 7 月合併營收 16.49 億元，連 3 月上揚，反映中國市場同店銷售持續改善，較上月成長 11%，年減幅也持續收斂；而在美國，儘管疫情蔓延，受惠明確的市場區隔，85 度 C 各州營運中的門市也未受影響。

美食強調，今年以來維持穩健現金流量，第二季獲利逼近去年同期，營運體質佳，看好下半年和明年疫情後的營收將回溫，並帶動獲利復甦。