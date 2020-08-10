餐飲Q2營運觸底反彈 瓦城、六角獲利季增均逾7成

瓦城 (2729-TW)、六角 (2732-TW) 今(10) 日公布第二季財報，也見觸底後回穩跡象，稅後純益均較上季回升超過 70%；瓦城稅後純益 5067 萬元，季增 74.8%，年減 40%，每股純益 2.18 元，回升至 3 季以來高點，六角稅後純益 1432 萬元，季增 74.6%，年減 86%，每股純益 0.35 元。

瓦城與六角獲利，加上漢來美食 (1268-TW)、王品 (2727-TW) 第二季財報同樣守住獲利，法人解讀餐飲股第二季觸底反彈跡象明確。

瓦城上半年稅後純益 7966 萬元，年減 59.93%，每股純益 3.42 元；六角為 2252 萬元，年減 87%，每股純益 0.55 元。

瓦城表示，受到疫情衝擊，第二季餐飲市場面臨嚴峻挑戰，不過，從 7 月中旬後，平日來客數成長 20%，帶動 7 月合併營收 4.38 億元，月增 11.70%、年增 1.88%，成長率已轉正，估下半年餐飲市場可望加速回溫。

瓦城強調，第三季已啟動展店計畫，今年將更著重布局精華商圈，7 月瓦城泰國料理進駐桃園新光影城，時時香也插旗南港車站，假日翻位率均達 5 次以上，預計 9 月時時香再首次進駐桃園，而去年在微風南山推出全球首店的 YABI，將開出第 2 家分店，整體來看，第三季營運力度逐步轉強。

六角表示，由於 3 月起中國陸續解封，旗下杭州瑞里門市已逐漸恢復營運，營收逐月走高，自 4 月起觸底反彈，隨著國內餐飲市場快送增溫，轉投資王座國際營運也已接近去年同期。

展望後市，六角指出，目前全球仍有部份門市受疫情影響尚未營業，已解封門市部份也受營業時間限制，預期隨著各國解封與振興經濟活動陸續開展，下半年營運可望延續第二季的觸底反彈趨勢，逐漸回升。

六角強調，此次疫情衝擊餐飲營運，是短空長多的產業淘汰賽，在資源與現金充足下，反而保持擴張中，例如日本近期已見多家手搖茶業者退出當地市場，而「Chatime 日出茶太」在日本展店持續加快，拚拉升市占率。