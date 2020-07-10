餐飲業復甦態勢確立 多家連鎖集團看好下半年

隨著國內疫情趨緩，餐飲業復甦態勢明朗，連鎖餐飲業陸續公布 6 月合併營收，漢來美食 (1268-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 和六角 (2732-TW) 均較上月成長 10-40% 不等，而王品 (2727-TW)、瓦城 (2729-TW) 和豆府 (2752-TW)、乾杯 (1269-TW) 等則較上月略微衰退，但業績明顯較疫情高峰時期好轉，走過疫情陰霾後，多家餐飲集團均看好下半年成長。

豆府 6 月營收 1.53 億元，月減 5.05%、年增 24.93%，上半年營收達 7.73 億元，年增 18.10%，其中，第二季 3.92 億元，年增 17.14%，創單季新高。

豆府表示，6 月即使處在民生消費淡季，但每逢假日各觀光地區和賣場人潮湧現，帶動門店營收表現不錯，同時，在端午假期期間連展 3 間門店，其中的新品牌「姜滿堂」主打韓式直火燒肉，消費者的反應熱烈，樂觀看待未來能為營運帶來不錯的成長動能。

王品 6 月合併營收為 12.18 億元，月減 12.69%、年減 10.3%，不過，台灣事業群繳出 8.3 億元亮眼成績，年增 2.01%，並創 7 年來同期新高，王品說明，台灣總店數較去年同期減少 15 家卻能逆勢成長，反映報復性消費需求，而響應政府振興三倍券政策，集團也提前在 6 月 8 日起祭出期間限定「滿千送千」活動，有效帶動來客。

乾杯 (1269-TW) 6 月合併營收月減 4.86%，年減 11.8%，乾杯說明，主因 5 月較 6 月假日較多、墊高比較基期，加上人民幣匯損，但疫情因素已趨緩，樂觀預期下半年成長空間大，也將重啟再台灣市場的展店計畫，預計旗下麻辣鍋物品排「麻辣 45」將再開出 1-2 家，至於海外展店則因疫情不確定因素仍未定。乾杯也預計在本季推出自有電商平台，跨足電商零售添新營運動能。

瓦城 6 月合併營收 3.92 億元，月減 2.2%、年減 8.74%，瓦城說明，主要是因為 6 月假日天數較 5 月減少 2 天營業高峰所致，若擺脫天數基期的干擾，自 5 月以來持續逐月回升中。

瓦城進一步說明，看好暑假進入傳統餐飲旺季，再加上振興券活動即將帶來另一波消費高峰，因應展店需求第 3 季預計招募超過 300 人。

瓦城強調，對下半年拓點已做好充分準備，只要有好的地區即可隨時展店，為後市添成長新動能。