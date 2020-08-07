關稅戰又來了！川普重啟加拿大進口鋁材10%關稅

自美墨加協定 (USMCA) 生效一個月後，貿易陰霾再臨，美國總統川普週四 (6 日) 宣布，對加拿大進口的鋁材重啟 10% 關稅措施。

美國總統川普週四 (6 日) 訪問俄亥俄州惠而浦製造廠表示：「今天早些時候，我簽署了一項公告，對加拿大徵收鋁關稅以捍衛美國工業。」

川普控訴：「加拿大像往常一樣利用我們，加拿大嚴重打擊了鋁行業，這對我們的就業機會和我們偉大鋁業工人非常不公平。」

川普稱，對加國的新關稅是絕對必要的，並保證永遠將美國工人放在首位，並使用所有可用的工具 (包括關稅) 來做到這一點。

川普於 2018 年 3 月首度對加拿大等多國開徵 25% 的鋼鐵關稅，以及 10% 鋁進口關稅，理由是全球鋼鋁供應過剩已威脅美國國家安全。

隨著美國有意重新談判已有 25 年歷史的北美自由貿易協定 (NAFTA)，川普今年 1 月 25 日宣布鋁製衍生產品加徵關稅措施上豁免加拿大、阿根廷、澳洲、巴西等國。

然而，美國近期一直在考慮是否根據美國《貿易擴展法》第 232 條對從加拿大進口鋁材徵收關稅，除非加拿大同意通過配額限制其出口量。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 6 月曾對此表示：「如果美國對加拿大鋁徵收關稅，只是增加其生產基礎的投入成本和必要的投入，這將損害美國經濟。再者，我們看到兩國經濟聯繫緊密，若美國採取懲罰性行動，最終將只是傷害美國人。」

全球新美國商會執行副主席兼國際事務負責人 Myron Brilliant 批評：「這些關稅將提高美國製造商的成本，受到大多數美國鋁生產商的反對，並將對美國出口企業進行報復，就像他們過去那樣，我們敦促川普政府重新考慮這一舉措。」