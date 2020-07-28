熱錢持續湧入！高盛上調黃金目標價至2300美元

週二 (28 日) 看好巨大的黃金、白銀牛市行情，高盛上調黃金與白銀目標價，將黃金從先前每盎司 2000 美元調升至 2300 美元，並將白銀目標價自每盎司 22 美元上調至 30 美元。

黃金週一收盤價及盤中高點雙雙創下新高，週二金價波動，一度漲至每盎司 1,974.40 美元後回落。

黃金期貨 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

台北時間週二晚間 9 時 30 分許，黃金期貨微跌 0.14%，暫報每盎司 1928.25 美元，白銀期貨下跌 2.29%，暫報每盎司 23.96 美元。過去一個月，黃金漲幅約達 7%，而今年迄今其漲幅超過 25%。

Jeffrey Currie 領導的高盛分析師團隊提到，美國聯準會偏好轉向可能通膨、地緣政治關係緊張的背景、美國政治和社會的不確定性升高，以及越來越多的第二波疫情消息，導致近期黃金飆升至新高。

Jeffrey Currie 預料，美元需求日漸疲軟，加上美國政府舉債創下新高紀錄，對美元作為全球儲備貨幣地位能否長期存在的擔憂開始浮現，黃金應可從中受惠。

Jeffrey Currie 亦看多未來白銀，白銀將隨著黃金趨勢與太陽能等行業的需求前景隨之上漲。

華爾街多家分析師亦看多黃金，BCA Research 分析師提到，推動金價上漲的因素除了美元疲軟外，黃金相對於多種貨幣擁有更大的可能獲利空間。

BCA Research 分析師稱，美國實際利率對黃金價格的影響更為重要，聯準會 (Fed) 寬鬆貨幣政策令美債殖利率下滑，支撐金價上漲，隨著各國央行注入流動性，實際利率下降，持有黃金的機會成本下降。