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熱錢持續湧入！高盛上調黃金目標價至2300美元

高盛上調黃金目標價至 2300 美元。(圖片：AFP)
高盛上調黃金目標價至 2300 美元。(圖片：AFP)

週二 (28 日) 看好巨大的黃金、白銀牛市行情，高盛上調黃金與白銀目標價，將黃金從先前每盎司 2000 美元調升至 2300 美元，並將白銀目標價自每盎司 22 美元上調至 30 美元

黃金週一收盤價及盤中高點雙雙創下新高，週二金價波動，一度漲至每盎司 1,974.40 美元後回落。

黃金期貨 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)
黃金期貨 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

台北時間週二晚間 9 時 30 分許，黃金期貨微跌 0.14%，暫報每盎司 1928.25 美元，白銀期貨下跌 2.29%，暫報每盎司 23.96 美元。過去一個月，黃金漲幅約達 7%，而今年迄今其漲幅超過 25%。

Jeffrey Currie 領導的高盛分析師團隊提到，美國聯準會偏好轉向可能通膨、地緣政治關係緊張的背景、美國政治和社會的不確定性升高，以及越來越多的第二波疫情消息，導致近期黃金飆升至新高。

Jeffrey Currie 預料，美元需求日漸疲軟，加上美國政府舉債創下新高紀錄，對美元作為全球儲備貨幣地位能否長期存在的擔憂開始浮現，黃金應可從中受惠。

Jeffrey Currie 亦看多未來白銀，白銀將隨著黃金趨勢與太陽能等行業的需求前景隨之上漲。

華爾街多家分析師亦看多黃金，BCA Research 分析師提到，推動金價上漲的因素除了美元疲軟外，黃金相對於多種貨幣擁有更大的可能獲利空間。

BCA Research 分析師稱，美國實際利率對黃金價格的影響更為重要，聯準會 (Fed) 寬鬆貨幣政策令美債殖利率下滑，支撐金價上漲，隨著各國央行注入流動性，實際利率下降，持有黃金的機會成本下降。

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