先前正確預測金價的分析師 將年底目標價升到2500美元

隨著金價突破每盎司 2000 美元並繼續走高，一位先前正確預測這一價位的分析師認為，到今年年底，金價將繼續攀高至 2500 美元。

Metalla Royalty and Streaming 董事，也是黃金投資書籍的作者 E.B. Tucker 表示，目前金價的行情並未失控，仍然以穩健的步調向上爬升。

Tucker 在去年初就相信金價將去年底之前突破 1500 美元，過了 1500 美元之後，他又表示，在 2020 年金價將創下歷史新高。他說，「我們怎麼知道 (會見到 1500 美元)？因為看到了長期趨勢。」

Tucker 認為，雖然金價當前很像過熱，但若以每日交易狀況來看，黃金是以相對謹慎的步調上揚，而且沒有遇到太大阻力，在這種情況下，投資人需要的就是放手，看它上漲。

黃金過去兩年走勢 (圖表取自 Goldprice.org)

他強調，美元一直在走弱，這樣的局勢發展並不特別。

Tucker 指出，相較於通貨膨脹，通貨緊縮是現在更大的風險。通貨緊縮是真正的問題，過去 10 年有太多的錢被創造出來，這些錢都在尋找投資標的。當所有的錢都進入投資時，投資報酬率就會一直下降。

他表示，股票市場雖然由名目上來看是上漲的，但是考慮到通膨調整後，其表現並沒有實際上好。

雖然他看漲黃金接下來的走勢，但 Tucker 警告，投資人不應該使用槓桿來短期交易黃金，因為在漲到 2500 美元前，金價隨時可能出現修正，讓使用槓桿的投資人遭遇損失。

Tucker 表示，黃金現在進入一個長期的牛市，這個牛市很可能投資人未來一輩子都難再見到。