〈貴金屬盤後〉不管技術面、基本面 只管買！市場欣悅階段 黃金連5漲

週四 (6 日) 交易，黃金期貨價格連續第五日刷新高紀錄，美元疲弱與美股黯淡支撐黃金價格上升向 2100 美元邁進，市場對週五將發布的非農就業報告抱懷疑態度，同樣支撐金價上漲。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 在每日報告上指出，「由於市場對貴金屬的需求激增，黃金價格持續飆漲。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 20.10 美元或 1%，收每盎司 2069.40 美元，為連續第五日上漲。

由於 COVID-19 大流行對國際經濟帶來沉重打擊，最近幾週市場對貴金屬的興趣飆升，包括白銀、黃金以及與這些商品掛勾的證券。

週四美國議員對是否開啟另一輪新冠病毒紓困方案猶豫不決，儘管每週請領失業救濟金人數報告有一些改善，黃金仍因此上漲。

勞工部週四公布，初次請領失業救濟人數 3 週來首見下降，自 144 萬人下降至 119 萬人，為 6 月初以來最大單週下降人數，為即將公布的非農就業報告奠定了基調。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 每日研究報告指出，「因失業救濟金請領報告優於預期，實際利率繼續摔落，以及國會對刺激措施的談判難有進展，黃金再次激漲。」

英國央行 (BOE) 週四表示，英國經濟要恢復到疫情前的水準所需的時間較最初預計時間還要長，可能要到 2021 年底，而非到明年的下半年。

「由於疫情肆虐，來自珠寶產業的需求受到抑制，但目前我們處於黃金市場欣悅階段，投資者不看技術指標也不看基本面，他們只顧著增持黃金部位。不明確性遍佈市場，加上大眾對各國央行採取進一步鴿派行動的期望不斷提高，可能會為此一階段添加柴火。」

與此同時，VanEck (最早推出有黃金支撐的基金之企業) 拋出金價可能達每盎司 3400 美元的說法。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.51 美元或 5.6%，收每盎司 28.40 美元，登 2013 年以來最高收盤價。前一交易日白銀大漲 3.3%。

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