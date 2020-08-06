5G iPhone 存在風險 蘋果遭美銀降評

週三 (5 日) 美銀分析師 Wamsi Mohan 降評蘋果股票評級至「中性」，研判 5G iPhone 存在風險。

美銀將蘋果 (AAPL-US) 股票評級下調至「中性」，並指出風險報酬達到了新的平衡。

美銀分析師 Wamsi Mohan 認為，蘋果優於預期的財報發布後，其股價屢創新高，估值已升至較高水準，回購對股價的影響不大，近期業績成長呈現週期性。

Wamsi Mohan 稱，2021 財年蘋果利潤率和服務增長面臨風險，因材料成本更高，將推高 5G iPhone 的製造成本。

連帶蘋果若選擇更高的零售價格彌補材料價格上漲的話，過高的 5G iPhone 售價亦將影響單位出貨量，而且服務利潤率可能被內容攤銷成本壓縮，因此受到潛在的負面因素影響，Wamsi Mohan 將蘋果股票評級下調至「中性」。

Wamsi Mohan 將蘋果的目標股價上修至每股 470 美元，預期蘋果營收同比增長一位數，並且包括 iPhone 12 秋季硬體的利潤率持平。

從樂觀的角度來看，龐大忠實的用戶群、活躍裝置安裝增長等是蘋果的優勢，5G iPhone 的周期可能會比預期的要強，毛利率有上升空間，此外，美元疲軟可能會導致上升空間。