黑田：必要時採取一切手段 政策協調不危及央行獨立性

日本央行總裁黑田東彥，5 日夜晚在美國哥倫比亞大學商學院 (CBS) 日本經濟與商業研究中心所主辦的「與病毒共存」活動當中，進行了線上演說。他表示當前會留意新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，「有必要時，作為中央銀行將毫不猶豫的採取一切手段。」

黑田東彥也表示，日本政府在財政政策與貨幣寬鬆方面的政策組合，並不會危及日本央行的獨立性。他也指出「到了現在，全球的疫情擴大還沒有走向趨緩，內外經濟的嚴苛狀態仍持續當中。」還提到「多數國家逐漸控制疫情，同時也慢慢的重啟經濟活動，狀況多少有點變化。」雖然先行有著極大的不確定性，黑田東彥說道：「內外經濟在今年後半應該會緩緩改善。」

還有對於肺炎疫情的持續警戒，黑田東彥認為「防疫作為將持續的抑制經濟活動」，「也會讓改善的步調放緩。」

如此狀況下的金融政策營運，日本當局於 3 月之後陸續就企業的資金調度支援，以及金融市場的安定化等方面強化貨幣寬鬆措施，黑田東彥也認為有「發揮效果」。

然而，以疫情影響為主的先行還不明確，黑田東彥認為「若是將來再次於公眾衛生採取嚴格措施，經濟活動也有可能再度的大受抑制。」還有「必須留意是否會經由金融系統上的影響，來對實體經濟造成更強大的下行壓力。」在金融政策營運方面，「努力維持資金調度支援及金融市場安定是很重要的。」

還有日本政府在財政所採取的積極作為及日本央行買進國債，黑田東彥也再度表明都是財政與金融的政策組合，而不是「財政金融」。提到背後的基本想法與現代貨幣理論 (MMT) 不同，並認為這樣的政策組合隨著金融政策上的因應「不會危及日本央行的獨立性。」

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