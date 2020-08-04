中國全力拚半導體 免徵十年企業稅

週二 (4 日) 中國國務院發布最新半導體政策，釋出免徵十年企業所得稅、加速企業上市融資等措施，就是要全力拚中國半導體產業。

隨著美中角力不斷，中國正如火如荼地推動半導體產業進程，中國國務院週二 (4 日) 發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》(簡稱《若干政策》)，制定出台「財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作」等八個方面政策措施。

其中，國務院提出前所未聞的連續十年免徵企業所得稅措施。針對中國扶植的積體電路線寬小於 28 奈米 (含)，且經營期在 15 年以上的集成電路生產企業或項目，第一年至第十年可免徵企業所得稅。

此外，《若干政策》還提出大力支持符合條件的集成電路企業和軟件企業在境內外上市融資，加快中國境內上市審核流程。

鼓勵支持符合企業會計準則康冠條件的研發支出可作資本化處理，並且鼓勵符合條件的企業在科創板、創業板上市融資，通暢相關企業原始股東的退出渠道。

北京半導體行業協會副秘書長朱晶接受中媒採訪時表示，這項政策出台既符合當今產業發展的切實需求，又貼近國際地緣政治帶來的產業環境變化，在新政在財稅等方面提供更積極的優惠力道。

朱晶點評，新政提及的科創板融資、探索新型舉國體制，加強國際合作皆符合中國近 5 年半導體產業現狀。

中國曾出台過兩大類似的專項政策，即 2000 年所頒布為期 10 年政策的《國務院關於印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》「國發 18 號文」、在 2011 年 2 月 9 日又公佈的《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》「國發 4 號文」，啟動 8 大優惠政策。