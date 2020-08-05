傳蘋果也有意加入搶購 TikTok 戰局 蘋果發言人回應

週二 (4 日) 美媒 Axios 驚爆蘋果對收購 TikTok 有極大的興趣，有意與微軟一同競購 TikTok，對此，蘋果發言人回應，公司不感興趣。

中國影音短片平台「抖音」國際版 TikTok 因危害到用戶數據安全等技術性問題，遭到美國總統川普大動作打壓。

週一川普警告，如果到 9 月 15 日 (微軟或其他美國公司) TikTok 未被收購，該 APP 將在美國被禁用。

微軟上週日證實，正與 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 相議收購 TikTok 美國、加拿大、澳洲和紐西蘭的業務，但美媒《Axios》週二 (4 日) 引述消息人士稱，蘋果也對收購 TikTok 出現極大的興趣。

Axios 編輯 Dan Primack 提到：「多位消息人士告訴我，蘋果表達收購 TikTok 的興趣，儘管消息來源並非來自蘋果內部。」

Dan Primack 評論道：「鑒於 TikTok 是一款跨平台 APP，並且可能是蘋果庫克更為頭痛的政治難題，對於蘋果公司而言，這都是一筆不尋常的交易，但如果任何企業有滿手現金...。」

該消息釋出後，蘋果發言人出面否認：「目前蘋果沒有關於收購 TikTok 的討論，公司也對收購案不感興趣。」

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 股價一度上漲至每股 443.16 美元，爾後隨著蘋果發言人否認，其漲幅有所收斂，暫報每股 439.77 美元。

TikTok 全球擁有 8 億活躍用戶，美國用戶約達 8000 萬人，2020 年營收估達 5 億美元，預料將遠高於 2019 年營收 5000 萬美元。

截至今年 3 月，TikTok 全球下載量達 20 億人次，其中在美國有 1.65 億人次下載，這款 APP 風靡美國青少年。

根據 Fox Business 報導，為了搶攻 TikTok 龐大的社群媒體市場，這場競購大賽有過多位潛在買家，Google 和臉書過去曾有意出手收購 TikTok。此外，還有一些私募基金也有意搶親 TikTok。