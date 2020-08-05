不受疫情影響 全球創投上半年募資規模超車去年

雖然全球疫情仍舊嚴峻，但創投生命力依舊強勁，根據 KPMG 發布報告指出，今年上半年創投募資活動仍大幅超前去年同期，其中又以電子商務、健康與遠距離等最受投資人青睞。

KPMG 今 (5) 日發布 《創投脈動：全球創業投資分析》報告，報告指出，今年第 2 季，受新冠肺炎疫情影響導致全球經濟動盪、失業率的急速攀升，旅行和交通運輸限制，以及許多行業持續停工的影響。

隨著各國陸續在第 2 季重啟經濟解封，讓創投市場持續顯示出一定的復原力，尤其是在美國和歐洲。在美國，自動駕駛公司 Waymo 在本季最大的投資交易案件中籌集了 30 億美元。

報告指出，今年第 2 季，金融科技的投資在美國特別火熱，提供線上付款服務的平台 Stripe、工業物聯網公司 Samsara、大數據公司 Palantir Technologies 和 Indigo(農業科技公司) 都進行了大筆融資交易。

至於歐洲則有部分因為新冠肺炎疫情而被視為有潛力的行業吸引了眾多投資者的關注，包括外送服務、金融科技以及大健康和生物技術。

以市場來說，亞洲創投市場第 2 季仍然相對疲軟，儘管中國滴滴出行的共享單車部門 Didi Bike 和中國最大的基因定序服務提供商華大基因的子公司華大智造各募集 10 億美元。

KPMG 指出，今年上半年全球創投募資活動雖遠超越去年同期水平，但預計將無法超過 2018 年破紀錄的募資水平。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓表示，儘管全球範圍內的早期新創將可能持續較難募資，但是緊跟趨勢的公司，例如遠端工作、電子商務、大健康和生物技術仍可以看到投資人的興趣上升。