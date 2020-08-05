日本人口連續11年減少 外國人人數創新高

日本人口在去年大減 50 多萬人，是 1968 年調查開始以來的最大減幅。日本人口已連續 11 年出現減少，在日本的外國人則是年增 7.5%、人數創下歷史新高。

日本總務省週三 (5 日) 公布最新的人口統計數字，截至 2020 年 1 月 1 日時點，日本人口共有 1 億 2427 萬 1318 人，較前一年減少 50 萬 5046 人。人口的減少幅度創下 1968 年調查開始以來新高，也連續 11 年出現減少。

而外國人有 286 萬 6715 人、年增 7.5%，創下過去新高。

年齡介於 15 至 64 歲的勞動年齡人口占日本全人口的 59.3%，連續 3 年低於日本人口總數的 6 成，同時也創下歷史新低。

為了維持日本今後的經濟成長，政府及民間有必要就退休年齡的延後，以及適合高齡者的工作環境來作準備。

日本人口的自然減少達 51 萬 1998 人，減少幅度創下新高。

就整體外國人來看，勞動年齡人口比例達到 85.3%。外國人留學生及技能實習生以 20 多歲居多，也在日本的年輕勞動力扮演重要角色。

在日本 47 個都道府縣當中，只有東京、神奈川、沖繩的人口出現增加。其中東京的人口增加率為 0.5%，人口有 1325 萬 7596 人。

而外國人則是除了在島根縣之外，於其他 46 個都道府縣都出現增加。其中又以東京的外國人最多，有 57 萬 7329 人，約占東京人口的 4%。而外國人增加最多的前三名，則多集中在東京、愛知、大阪的都市部。

日本全國戶數增加 0.9% 至 5907 萬 1519 戶，外國人戶數增加 10.5% 至 169 萬 993 戶。