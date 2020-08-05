任天堂Switch、森友會持續熱賣 日本電玩銷量連5月增長

7 月日本電玩主機銷售，持續由任天堂 (7974-JP)Switch 稱王，遊戲軟體也仍由任天堂所推出的 Switch 遊戲「集合啦！動物森友會」奪冠。而不論是軟、硬體，整體的銷售表現都連續 5 個月優於去年同期。

根據日本電玩綜合情報媒體《Fami 通》在 4 日所公布的最新統計，2020 年 7 月 (統計期間為 6/29 至 7/26 的 4 週時間) 日本國內家用電玩主機及軟體的銷售表現，都連續 5 個月優於去年同期。

這是自過去 2006 年 9 月至 2007 年 2 月 (連續 6 月成長) 以來的佳績，Switch 平台的「集合啦！動物森友會」遊戲也立下不少功勞。

「集合啦！動物森友會」更新系列遊戲的銷售紀錄 (圖片：AFP)

「集合啦！動物森友會」7 月在日本賣出 27.6 萬套，自今年 3 月上市後已連續 5 個月奪冠，累計銷量更高達 528 萬套，更新系列遊戲的銷售紀錄。就算只看盒裝版的銷售數字，也超越往年 2005 上市的系列作品，任天堂 DS 平台的「歡迎光臨 動物之森」(524.4 萬套)。

7 月日本電玩主機銷量表現，任天堂 Switch 共賣出 38.8 萬台 (前月賣出 29.6 萬台)；索尼 (6758-JP)PS4 在供貨量不足影響下，只賣出 1.4 萬台 (前月賣出 5.1 萬台)。

7 月日本電玩軟體銷量表現，Switch 平台的「集合啦！動物森友會」(27.6 萬套) 拿下當月冠軍，第二名則是新入榜的 PS4 平台「對馬戰鬼」(Ghost of Tsushima)(26.6 萬套)。在三到五名分別是 Switch 平台的「紙片瑪利歐」(16 萬套)、「eBASEBALL 實況野球 2020」(14.6 萬套)，以及 PS4 平台的「eBASEBALL 實況野球 2020」(13.5 萬套)。

遊戲銷量的前三名廠商，則分別是任天堂 (7 月賣出 89.2 萬套)、索尼互動娛樂 (SIE)(31.9 萬套)，以及 Konami(29 萬套)。