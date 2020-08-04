日本UNIQLO七月既有店面營收續增 購物紙袋將開始收費

日本流行服飾品牌 UNIQLO(優衣庫) 的營運公司迅銷 (9983-JP)，週二 (4 日) 公布 7 月份的日本既有店面營收，較去年同期增加 4.4%。還有自今年 9 月起，在日本當地店面的購物紙袋也將開始收費。

日本 UNIQLO 在 2020 年 7 月，日本當地既有店面的營收報年增 4.4%，連續 2 個月出現增加。受到肺炎疫情影響，日本民眾待在家中的時間大增，也帶動了居家休閒服飾的銷量。

日本 UNIQLO 在 7 月份的來客數增加 2.5%。雖然在疫情影響下，有部分店面實施臨時停業或縮短營業時間，但是來客數仍連續 2 個月高於去年同期。客單價也在 7 月時增加了 1.9%。

迅銷股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

此外，迅銷也在同 (4) 日宣布，旗下流行服飾品牌 UNIQLO、GU 在日本當地的店面，自 9 月起每個購物紙袋將收取 10 日圓 (含稅) 的費用。

該公司自 2019 年 9 月起，在日本就陸續將塑膠材質的購物袋改為紙製購物袋。原本計畫自今年 4 月起，就要在購物紙袋收取費用，但因為舊款紙袋尚有庫存而延後實施。

迅銷將環境貢獻列為公司營運的重要主題。該公司訂下目標，2020 年的塑膠類使用量要較 2018 年時削減 85%，而其中也包括交到消費者手中的購物袋。