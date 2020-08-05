新加坡6月份零售額年減27.8% 跌幅較上月有所緩解

對於新加坡的零售業來說，最壞的情況可能已經過去。根據新加坡統計局 (DOS) 在週三 (5 日) 公布的最新數據顯示，新加坡今年 6 月份的零售銷售額年減 27.8%，但跌幅較 5 月份的下跌 52% 有所緩減，季增率則為 51.1%，優於 5 月份的下跌 21.4%。

DOS 表示，季增率大增主要歸因於 5 月基期較低，因當時處在嚴峻的防疫封鎖時期，許多的零售實體店面被迫關閉，而如今，新加坡的店面正逐步重新開放。

新加坡自 4 月 7 日至 6 月 1 日實施了封鎖措施，以遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延。隨後該國政府於 6 月 2 日的開始第一階段的商業活動重啟，並在 6 月 19 日實行第二階段的重啟。

超市和大賣場的銷售量有所提升，成長了 43.4%。小型超市和便利商店的銷售額也成長了 8.7%。此外，受惠於在家工作的消費者的需求，電腦和電信設備零售銷售額也成長了 20.9%。

不過，其他類別仍然呈現兩位數的跌幅，百貨公司受疫情影響最為嚴重，6 月份銷售額暴跌了 69.5%。服飾和鞋類的銷售額則下跌了 63.4%，而手錶和珠寶的銷售額下跌了 53.5%。此外，餐飲相關的銷售額下跌 43.5%，不過季增 18.9%，較 5 月份略有改善，其中，線上銷售的占比约為 32.7%。

在出口方面，新加坡企業發展局先前的數據顯示，受惠於藥品、專用機械和電子產品出貨量的支撐，新加坡 6 月的非石油產品國內出口 (NODX) 較去年同期成長了 16.1%。華僑銀行財政研究與戰略負責人 Selena Ling 表示，雖然 6 月份的數據受益於低基期的推動，但也預示著經濟引擎的重啟。「6 月的 NODX 數據表明，最壞的情況可能已經過去。」她說道。