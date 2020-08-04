日、韓陷紛爭 美國聯手盟友抗中計畫恐受影響

《韓聯社》週二 (4 日) 報導。南韓法院作出判決，向「日本製鐵」(原本的新日鐵住金)(5401-JP) 下達在韓財產的扣押命令，於 8 月 4 日凌晨 12 時正式生效。美國應不樂見日、韓盟友產生摩擦，這恐不利於在這個重要時刻聯手對付中國。

過去在二戰時期，有多家日本企業強制徵用韓國勞工，韓國最高法院於 2018 年 10 月 30 日的判決中，要求日本製鐵及三菱重工業 (7011-JP) 等日企，都需對二戰時的韓國籍強制徵用勞工進行賠償。而興起訴訟的律師團，也向南韓法院申請扣押相關日企在韓國的資產。

日本製鐵如果不在 7 天內提出上訴，財產扣押命令就將生效，其公司股票也將被轉賣。

根據提出訴訟的律師團說法，南韓法院將扣押日本製鐵與南韓最大鋼鐵公司浦項鋼鐵 (POSCO) 合資設立的 PNR 公司股票當中，由日本製鐵所持有的 8 萬 1075 股、價值逾 4 億韓元。

在 2018 年 10 月的判決中，南韓最高法院要求日本製鐵向每名受害者賠償 1 億韓元。大邱地方法院浦項分院的扣押命令，也於 2019 年 1 月 9 日送抵 PNR 公司，日本製鐵自當天起就不得處置該筆財產。

日本政府認為判決違法，且表示該扣押命令並沒有正常送達日本製鐵位在日本的總公司，出手抵制。浦項分院也因而在 2020 年 6 月 1 日，採公開宣告方式送達。

南韓律師團表示，日本政府雖曾多次警告將採取報復，但是一個國家對別國最高法院的合法判決執行進行報復，不僅違法且不理性。