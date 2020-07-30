聯電8吋產能吃緊將漲價 外資上調目標價最高達28元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 28 奈米製程產能下半年貢獻將明顯拉升，且 8 吋產能供應吃緊，明年可望漲價，外資維持中立或買進評等，但多調升目標價至「二」字頭，最高為日系外資的 28 元。

日系外資指出，聯電 28 奈米需求回溫，第 3 季可望有更多新產品設計定案，在 RF 晶片、電源管理晶片、顯示面板驅動 IC 需求強勁，及產能吃緊下，明年 8 吋代工價格可望調漲。

另一方面，日系外資認為，疫情爆發後，客戶端維持較高庫存水位成為新常態，聯電客戶庫存可能修正的疑慮也降溫，維持買進評等，目標價由 25 元上調至 28 元。

歐系外資指出，聯電第 3 季受車用、工業需求續疲弱影響，抵銷手機、消費性電子與 PC 的成長動能，營收估持平，不過，28 奈米需求回溫，下半年在 Wifi 6、低階處理器晶片、三星 ISP 晶片、OLED 驅動 IC 與 5G RF 晶片帶動下，營收可望持續成長，維持中立評等，目標價由 18 元上調至 25 元。

美系外資指出，聯電第 2 季毛利率優於預期，但第 3 季出貨、價格都將持平，毛利率也會下滑至約 20%，略低於預期，而遭控協助中國晉華竊取美國記憶體大廠美光 (Micron) DRAM 製程訴訟，仍是潛在隱憂，維持中立評等，目標價由 16.5 元上調至 22.8 元。

亞系外資指出，聯電第 3 季 28 奈米需求雖強勁，但 80/90 奈米需求相對疲弱，毛利率估約 20%，低於預期；外資並預期，在聯發科中低階智慧型手機市佔率提升下，加上瑞昱 WiFi 晶片、三星 OLED 驅動晶片與 ISP 晶片貢獻，估第 4 季 28 奈米營收占比將達 17%，較第 1 季的 9% 大幅成長，維持中立評等及目標價 21.1 元。