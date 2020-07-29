〈聯電法說〉Q3營收估持平Q2 下半年審慎樂觀

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (29) 日召開法說，估第 3 季晶圓出貨、產品平均售價 (ASP) 持平第 2 季，營收也可望持穩，毛利率則將較第 2 季下滑。聯電表示，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第 3 季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。

聯電預估，第 3 季營收可望持平第 2 季，但由於新台幣表現強勢，匯兌因素侵蝕毛利率，加上產品組合影響，估毛利率約 20%，產能利用率估維持 94-96% 高檔水準，全年資本支出也維持 10 億美元。

聯電共同總經理王石指出，半導體供應鏈為降低疫情不確定性造成的衝擊，持續在各市場進行庫存回補，第 3 季晶片需求仍強勁，主要動能來自消費性電子、電腦、無線通訊等需求。

王石指出，前次法說會時提到，受疫情影響，客戶可能庫存調整，但近來客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，需求能見度較佳，也未有明顯的砍單情形出現，包括 5G 手機、耳機，及遠端工作與教學帶動的筆電、電腦等需求持續成長，對下半年審慎樂觀看待。

聯電第 2 季 28 奈米需求暢旺，帶動 ASP 走揚，毛利率也攀至 5 年來新高。王石表示，上半年 28 奈米設計定案較前一年明顯增加，第 3 季可望有更多新產品設計定案，在 4G 與 5G 智慧型手機、電腦兩大動能持續驅動下，28 奈米需求續強，市場領域客戶分布也更多元，預期產能利用率將較第 2 季小幅成長。