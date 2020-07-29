〈聯電法說〉8吋產能吃緊 證實與客戶談明年漲價

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (29) 日召開法說，共同總經理王石表示，8 吋客戶需求強勁，產能吃緊，近期正陸續與客戶談明年漲價的可能，也證實近期市場的 8 吋代工訂單漲價傳言。

近期市場傳，8 吋產能供不應求，聯電有意調漲代工價格，美系外資最新報告也指出，聯電 8 吋晶圓產能吃緊狀況可能持續到下半年，主要動能來自大尺寸面板驅動 IC、5G 手機電源管理晶片需求，加上客戶持續建立安全庫存，預期聯電將對部分 8 吋客戶提高代工價格，有助下半年獲利表現。

聯電前次 8 吋代工漲價是在 2018 年，當時主要因素為原料成本增加，將成本轉嫁至客戶，因此調漲代工價格，而近來則是面臨產能供不應求情況，也有利聯電與客戶談漲價。對於漲價傳言，共同總經理王石證實，由於需求強勁、產能吃緊，近期正陸續與客戶談明年漲價的可能。

聯電第 2 季客戶需求暢旺，產能利用率提升至 98%，加上 28 奈米比重提升，ASP 小幅走揚，毛利率寫 5 年來新高，稅後純益 66.8 億元，較上季、去年同期成長逾 2 倍，每股純益 0.55 元，創 2007 年第 4 季以來新高。

聯電估第 3 季晶圓出貨量、產品平均售價 (ASP) 持平第 2 季，營收可望持穩表現，毛利率則將較第 2 季下滑。