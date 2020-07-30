超眾筆電拉貨動能延續至下半年 營收比重持穩高檔

散熱大廠超眾 (6230-TW) 上半年受惠新冠肺炎疫情，筆電、伺服器出貨旺，第 2 季筆電營收比重攀升至近 5 成，看好出貨動能延續至下半年，法人估，雖然筆電客戶持續拉貨，但難超越第 2 季高峰，不過營收比重可望維持 40% 高檔。

超眾指出，受惠疫情推升居家辦公潮，筆電需求量大增，第 2 季營收比重攀升至 49%，季增 12 個百分點；手機則因適逢產業淡季，營收比重僅 6%，季減 4 個百分點；其他產品包含伺服器則占 28%、網通占 11%、DT 占 3%、其他產品占 3%。

超眾上半年筆電營收比重 44%、伺服器占 27%、網通占 12%、DT 占 6%、手機占 8%、其他占 3%。

超眾表示，筆電客戶下半年持續拉貨，但動能已趨緩，難達第 2 季高峰，不過整體出貨量已優於往年，預期筆電下半年營收比重仍可望維持 4 成。

新冠肺炎疫情衝擊全球智慧型手機市場，不過筆電因居家辦公、遠端學習、宅經濟等帶動需求強勁，台散熱廠陸續開發出專為超薄筆電、電競筆電使用的大面積熱板。

超眾超薄筆電、電競筆電早已導入熱板並出貨，雖然出貨比重低，但總量逐年成長，尤其電競筆電使用熱板需求大，業績成長幅度優於傳統商用筆電。