〈友達法說〉Q2虧損收斂 EPS -0.31元 上半年 -0.84元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日公布第 2 季財報，受惠供應鏈逐步恢復、宅經濟需求發威，大尺寸面板出貨動能加溫，推升毛利率由負轉正，營運虧損收斂，第 2 季稅後虧損 29.61 億元，虧損金額較上季縮小，每股虧損 0.31 元，為連 6 季虧損；上半年稅後虧損 79.52 億元，仍比去年同期虧損 63.7 億元多，每股虧損 0.84 元。

友達第 2 季營收 635 億元，季增 18.3%，年減 9.37%，毛利率 2.7%，由上季負轉正，年減 0.13 個百分點，營益率 -5.36%，較上季 - 10.15% 改善，但較去年同期 - 4.88% 增加；稅後虧損 29.61 億元，虧損較上季縮小，但仍比去年擴大，每股虧損 0.31 元，

友達累計上半年營收 1171.9 億元，年減 14.3%，毛利率 1.16%，年減 0.47 個百分點，營益率 - 7.55%，也不如去年同期，稅後虧損 79.52 億元，比去年同期 63.7 億元虧損金額增加，每股虧損 0.84 元。

出貨方面，友達第 2 季大尺寸面板出貨量約 3071 萬片，季增 37%；中小尺寸面板出貨量約 2909 萬片，季減 1.5%。從產品應用別來看，電視營收占比由第 1 季的 35% 減少至 30%，顯示器占比 16%，行動 PC 與裝置占比 32%，商用及其他 22%。

友達表示，第 2 季面板供應鏈逐步恢復正常，加上宅經濟商機持續發酵，相關產品需求強勁，帶動第 2 季營收較第 1 季大幅成長，虧損也逐步改善，財務結構方面，淨負債比 27.2%，仍維持在相對穩健水位。