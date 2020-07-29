〈美股盤後〉新刺激法案缺乏進展 費半跌逾2%台積電ADR崩逾7%

週二 (28 日) 美國 7 月消費者信心指數遜預期，3M、麥當勞財報表現不佳，新經濟刺激法案缺乏進展也令華爾街情緒惡化。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，在沒有企業法律責任保護的情況下，將不會向參議院提交新的紓困法案，這一舉措遭到眾議院民主黨多數派反對，隨後推動美股尾盤進一步下跌。

週二美股四大指數全數收黑，科技股、能源股領跌，道瓊收低逾 200 點，費半跌逾 2% 成殺盤重心，台積電 ADR 崩跌 7.60%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,650 萬例，死亡數突破 65.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 430 萬，死亡人數超過 14.8 萬。

最近美國加州、佛州、亞利桑那州和德州等重災區染疫速度似乎有所減緩，但是美國公衛權威專家福奇警告，美國中西部地區可能是下一個疫情大爆發地區。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 205.49 點，或 0.77%，收 26,379.28 點。

標普 500 指數下跌 20.97 點，或 0.65%，收 3,218.44 點。

那斯達克指數下跌 134.18 點，或 1.27%，收 10,402.09 點。

費城半導體指數下跌 44.22 點，或 2.10%，收 2,060.40 點。

標普 11 大板塊以房地產、公用事業和必需消費品板塊收紅，材料、能源與非必需消費品板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎全數淪陷。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.80%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.64%；臉書 (FB-US) 下跌 1.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.69%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.90%。

道瓊 30 檔成分股多收低。3M (MMM-US) 下跌 4.85%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.14%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 2.49%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.12%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.33%。

費半成分股賣壓出籠。AMD (AMD-US) 下跌 1.97%；美光 (MU-US) 下跌 2.91%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.67%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.35%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.98%。

台股 ADR 不支倒地 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 7.60%。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.19%。

焦點財報、個股消息

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致全球經濟放緩，衝擊企業產品需求。3M (MMM-US) 週二股價下跌 4.7%，其第二季財報遜預期，運輸和醫療保健業務銷售疲軟。

麥當勞 (MCD-US) 股價下跌 2.5%，此前該公司公佈第二季度收益低於市場預期，全球同店銷售額意外大幅下滑。

由於癌症和血液稀釋藥物的銷售抵消其投資組合中其他藥物的銷售疲軟，輝瑞 (PFE-US) 第二季財報告捷並上調全年財測，激勵其股價上漲 4%。

美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.91%，SEC 文件顯示，股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 已連續 8 天內向投資了約 12 億美元，購買 5,030 萬股股票，成為美銀第二大股東。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.10%。投行 Bernstein 特斯拉的股票評級從「與大盤持平」下調至「跑輸大盤」，維持目標價 900 美元，理由是特斯拉過去三個月股價上漲三倍以上後，對其估值過高感到擔憂。

伊士曼柯達 (KODK-US) 獲得美國政府貸款的消息，令該公司股價飆升 203.05% 至每股 7.94 美元。

關鍵經濟數據

美國 7 月消費者信心指數跌至 92.6，低於市場預期 94.5，6 月消費者信心指數經修正後為 98.3。

華爾街分析

Jefferies 表示：「消費者似乎已經開始接受現實。6 月消費者預期指數為 106.1，但隨著 V 型復甦的希望減弱，7 月消費者預期指數急劇下降至 91.5。」

投資者在等待美國國會就經濟刺激方案達成協議和蘋果亞馬遜等重磅級財報公布。同時，聯準會 (Fed) 週二開始為期兩天的利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持零利率和 QE 政策不變。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「我們不確定事情將會如何發展。雖然我們認為實質性的變化更有可能來自共和黨，但雙方都有可能動搖… 最有可能的結果可能是，一項規模較小的法案將被放棄，隨之而來的是漫長而艱難的談判，國會休會被推遲。」

Ian Shepherdson 表示：「與此同時，我們預計將看到接近即時的經濟指標進一步惡化，因在最初增加的失業救濟到期後，家庭收入下滑。」