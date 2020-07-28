史上最大做空機會來了？基金經理：美股可能「嚴重崩盤」

週一 (27 日) 成功預測 3 月觸底的基金經理人 Michael Gayed 警告，美股未來極可能出現嚴重崩盤，而著名大空頭 Jim Chanos 亦稱，史上最大做空機會來了。

紐約資產顧問公司 Pension Partners 共同創辦人暨首席投資策略師 Michael Gayed，其操盤的基金 ATAC Rotation Fund 今年迄今成長近 60%，他在今年 5 月就預測債券和股市崩盤的可能性。

儘管 Michael Gayed 自美股三月觸底以來一直看多，但他近期已轉變看法，他表示，全球新冠疫情持續惡化，股市卻自三月低點迅速的觸底反彈，這是市場的瘋狂時期，過於自信情緒可能成為一個嚴重的問題。

Michael Gayed 稱，債市正發出美股將嚴重崩盤的訊號，目前 10 年期美債殖利率落在 0.5% 左右，而 30 年期美債殖利率不到 1.5%。

Michael Gayed 稱：「人們常說，債市投資者是精明的投資者，他們傾向於在預測經濟活動方面引領股票市場。」

Michael Gayed 提到：「短債殖利率沒有出現實質性的上升，這令人相當不安，因為從歷史的角度上看，這種短期走勢往往出現在股市面臨重大壓力時期之前。」

Michael Gayed 還提到公用事業類股也透露股市崩盤的端倪，防禦性類股被視為抗衰退的避險投資，而過去一個月防禦性類股投資跑贏了標普。

過去一個月防禦性類股投資跑贏標普。(圖片：翻攝 marketwatch)

Michael Gayed 警告：「標普目前在預期經濟災難的一年中表現良好，那指正在飆漲，似乎每個人都忘記了，投資股票是有風險的，目前情勢變化迅速，似乎風險可能會捲土重來。」

此外，著名大空頭 Jim Chanos 也對當前股市表達了悲觀的看法，他近期透過做空「德國版支付寶」Wirecard 大賺 1 億美元。

Jim Chanos 預測：「這個市場將成為有史以來最大的做空機會之一。麻煩就要來了，我不知道確切是何時？但它就要來了。」

Jim Chanos 解釋：「我們身處欺詐的黃金時，當前市場環境充斥著害怕錯過 (FOMO) 和川普式政治 (Trumpian)，這是一片真正的沃土，可以讓人們在真相面前遊手好閒，也可以讓企業違法者在很長一段時間裡逃脫懲罰。」

三月美股觸底以來，美股反彈了近 50%，四大指數屢刷新高。Jim Chanos 認為，特斯拉 CEO 馬斯克實現這波牛市的希望和夢想，但他下一步將狙擊做空特斯拉 (TSLA-US)。

Jim Chanos 認為，特斯拉具有一種欺騙文化，會透過積激進的會計手段來美化財報。