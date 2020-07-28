美多州現疫情放緩跡象 川普：各州長應重啟經濟

週一 (27 日) 由於保持社交距離和各州暫停重啟計劃後，美國亞利桑那州、德州和佛州疫情似乎出現緩和跡象，美國總統川普呼籲，各州長應開始重啟經濟計畫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,633 萬例，死亡數突破 65 萬例，美國迄今累計確診數超過 426 萬，死亡人數超過 14.7 萬，

美國亞利桑那州上週日新增確診 2627 例，較其 7 日平均值下滑 13%，德州新增確診數 8,404 例，較其 7 日平均值下滑近 19%，佛州自 7 月 17 日達新增確診新高後，疫情趨於平緩，上週日通報 10,544 例，與一週前相比下滑 8%。

全美上週日通報 65809 例新增確診，比前一週減少 1.6%，創 6 月 12 日以來日均染疫成長率首次下滑。

(圖片：AFP)

美國總統川普週一表示，隨著美國部分地區顯示出放緩跡象，各州應開始重啟計畫。

川普稱，上週末，佛州、德州和亞利桑那州的病例保持穩定，現在呈下降趨勢，我確實相信很多州長都應該開放尚未開放的州。我們將看到這些州發生了什麼。

美國衛生與公眾服務部長 Alex Azar 週一表示，由於民眾戴口罩與良好衛生習慣，受災嚴重的美國各州確診數步向穩定。

美國食品藥品管理局前專員 Scott Gottlieb 稱，總體來看來，亞利桑那州、德州甚至可能至少是佛州疫情已開始達高原期，預期將開始出現下降趨勢。

Scott Gottlieb 也警告：「即使這些州好轉，其他州疫情看來卻正在升溫當中。」

美國總統川普週一宣布美國 HHS 和 Fujifilm Diosynth Biotech 簽署 2.65 億美元，擴大美國疫苗生產力。

美國莫德納生技公司 Moderna (MRNA-US) 宣布獲得 4.72 億美元的美國政府額外資金，並啟動新冠疫苗的第三階段試驗，該公司週一股價飆升 9.15%。

值得一提的是，Moderna 候選疫苗使用的是一種名為信使 RNA (mRNA) 的實驗技術，尚未醫療當局批准用於商業用途。

(圖片：AFP)

白宮新冠病毒顧問福奇 (Anthony Fauci) 週一稱，他對 Moderna 使用新的實驗技術來研發的疫苗安全風險並不感到特別擔心。

福奇說，這是一項新技術。我們當然知道，但我並不特別擔心，希望該疫苗的功效至少為 60％，這意味著該疫苗平均可將個人染疫風險降低 60%。