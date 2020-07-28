謹慎看待軟體股！大摩：先獲利了結 等修正後入場 這12檔可挑

摩根士丹利建議投資者，現在該是將軟體股獲利了結的時刻了。

摩根士丹利軟體分析師 Keith Weiss 和美股首席策略師 Michael Wilson 週一在報告中將其對軟體產業的看法自「具吸引力」下修至「符合水準」。

Weiss 提到，軟體股的股價在 EV/forward sales (企業價值 / 遠期銷售)10 倍以上，「這喚起市場對科技泡沫的記憶，縮限了上漲的可能性，尤其此時相對順風的變化率可能正在改變。我們沒看到崩潰，但我們的軟體團隊下修了該產業，預期該產業會出現一些修正。」

Weiss 指出，「與市場相比，軟體股過去幾年的表現異常強勁，近幾個月更一直加速。」這背後有多種驅動因素，包括「長期趨勢的影響實現了強勁的成長、利率下降導致估值大幅上升、對動能因素的曝險增加，以及防疫居家工作期間受惠於業務模式的彈性。

然而，現在是該對軟體股態度轉為謹慎的時候。

分析師報告提到，隨著經濟開始復甦，軟體股以外的股票可能會在成長預期和營運杠桿上顯示更大的相對變化，經濟復甦也會看到利率上升，「我們估計許多軟體股對長期利率的敏感程度是廣泛市場的 2 倍高。」

Weiss 補充，「該產業交易中值是 EV/Sales 的 10.5 倍，是市場上股票交易中值的 2.5 倍，我們建議投資者減少對該產業的曝險。」

Weiss 尤其認為，營收成長高於 20%、估值在 10 年高點的高成長公司，其風險 / 回報為負面，意味著可能難以持續成長下去。

Weiss 建議，不要把目前的狀況當作 2000 年的泡沫化重現。「估值和成長預期對基本面來說不是前置、長期助力，且基本面比 20 年前更持久，軟體業務模式也比 2000 科技泡沫化時的樣貌更強勁，因此，我們會將此產業出現任何大幅度修正時，視為切入的時間點。」

Weiss 在報告最終列出此產業中表現相較好的 4 大主題股：

1. 持久的本益比：具有持久的營收成長趨勢和強勁的開銷紀律的企業。他點名微軟 (MSFT-US) 和 Adobe (ADBE-US)。

2. 相對落後者：擁有「紮實授權許可」的族群可以追上同業價值，包括 Salesforce.com (CRM-US)、Splunk (SPLK-US)、Workday (WDAY-US) 和 Zendesk (ZEN-US)。

3. 安全性：他認為安全性軟體股已經落後，儘管環境受到威脅的程度提高，事實上已經讓某些關鍵領域的需求增強。他挑的名單包括 CyberArk Software (CYBR-US)、Palo Alto Networks (PANW-US) 和 Tenable Holdings (TENB-US)。

4. 價值股：有鑑於該族群成長型股票的峰值倍數，一些基本面改善的價值股相較有吸引力。他指出 NortonLifeLock (NLOK-US)、Citrix Systems (CTXS-US) 和 Nuance Communications (NUAN-US)。