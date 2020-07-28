疫情後露營成最佳旅遊方式 美國露營車出貨量大增

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來衝擊，同時也改變了人們旅遊的方式，因憂心飛機、飯店等仍存在感染的風險，不少的美國人轉向開露營車 (RV) 的方式在國內各地旅遊，也推升了露營車產業的銷量，出貨量大增，並有望持續數月。

受疫情影響，全球經歷了為期幾個月的封鎖與隔離，隨著禁令逐步放寬，露營似乎成為了想要保持社交距離免於感染，同時享受戶外活動的最佳選擇。

據美國露營車產業協會 (RV Industry Association) 的報告顯示，在 2020 年春季和夏季，露營車的需求激增，產業分析師也預期，需求的激增將持續數月。數據顯示，在 6 月份，美國露營車出貨量上升至 40,462 輛，創下自 2018 年 10 月以來的單月新高水平，年增 10.8%。

相比之下，4 月份的出貨量較去年同期下跌了 82% 以上，5 月份下降了近 30%。

美國露營車產業協會總裁 Craig Kirby 表示：「我們沒想到轉折會如此強勁。人們不想飛航，也不想待在旅館當中。通過露營車，人們可以自己做飯並有自己的空間休閒與睡覺。」

富國銀行分析師 Tim Conder 表示：「首次購買者的比例很高，以舊換新的比例相對較低。許多經銷商指出，高達 80% 的客戶是首購者，高於過去的 25%，可見疫情正在帶來更多新露營車購買決定。」

美國一家大型露營車製造商 Winnebago Industries 執行長 Michael Happe 表示，自 5 月初以來，所有業務的零售需求和經銷商需求出現了驚人的反彈。Winnebago 今年的股價上漲了近 11%，而標準普爾 500 指數下跌了 2.4%。