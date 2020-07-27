醫療保健與生技基金怎麼挑？

率先收復今年以來失土後，生技類股今年以來上漲 21.33%，漲幅略高於資訊科技類股的 20.48%。看到生技類股的強勢表現後，生技基金也再度成為市場寵兒。但生技類股與題材很相似的醫療保健類股究竟差在哪？該如何挑選？

1. 集中火力挑生技，想分散找醫療保健

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 醫療保健與納斯達克生物科技指數，資料日期: 2020/7/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

醫療保健類股與生技類股都與藥廠有關，也都會受惠於全球老年人口增加帶來的藥物需求。若仔細拆分兩者持股，可發現醫療保健類股持股較分散，與藥物相關的生技及製藥只有 45.5%，醫療設備及裝置製造與醫療保健設施及服務分別佔了 34.2% 與 19.6%，手術設備、老人照護與醫療保險等也都在主要經營範圍內。相較於醫療保健類股的分散性，生技類股呈現高度集中，91.5% 持股都是生技及製藥公司，對藥物價格敏感程度較高。

2. 偏好小型公司找生技，愛巨頭看醫療保健

除了子產業差別外，兩者另外一個主要差異為公司規模大小。由於醫療保健類股組成較多傳統的大藥廠（輝瑞、默克），因此，超大型公司與大型公司佔比分別高達 57.2% 與 41.6%（兩者平均市值分別為 2,207 與 524 億美元）；生技類股則有更多比重在中型與小型公司（兩者平均市值分別為 53 與 12 億美元），股價更容易受到單一藥物開發順利影響而大漲。以近 5 年營收成長來看，醫療保健與生技類股年增率分別為 9% 與 18.1%，偏好穩健成長的可以選醫療保健類股，喜好爆發力強勁的則挑生技類股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 醫療保健與納斯達克生物科技指數，資料日期: 2020/7/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 考量波動度後，醫療保健類股報酬率更佳

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 醫療保健與納斯達克生物科技指數，資料期間: 1993-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

集中度較高、公司規模較小，生技類股股價爆發力應高於醫療保健類股。從 1993 年以來，生技類股滾動 1 年與 3 年報酬率分別為 17.3% 與 13.8%，雙雙高於醫療保健類股。生技類股看似全面勝出，但生技類股的優勢來自於高波動（此處以標準差來衡量波動），滾動 1 年標準差比醫療保健類股高出近一倍。以醫療保健類股與生技類股雙雙下跌期間為例，醫療保健類股與生技類股平均 1 年跌幅為 12% 與 21%，醫療保健類股跌幅小於生技類股的機率為 69%。若同時考量報酬率與標準差，醫療保健類股與生技類股滾動 1 年的報酬率 / 標準差分別為 0.68 與 0.49，醫療保健類股可以在同樣波動的情形下，提供更多報酬。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

生技基金看動能，醫療保健基金適合長抱

生技基金短期爆發力強，適合偏好動能投資掌握短期趨勢的積極型投資人；醫療保健基金走勢穩健且符合人口變化趨勢，是定期定額長期投資的好選擇。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

>> 貝萊德世界健康科學基金 A2

>> 摩根基金 - JPM 環球醫療科技 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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