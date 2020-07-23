〈亞洲生技大會〉防疫國家隊展成果 生技中心、工研院參展大秀肌肉

生技中心及工研院在今年亞洲生技大會中，秀出抗疫成果，其中，生技中心開發抗疫潛力藥物法維拉韋，並推動台快篩聯盟進軍日本；工研院則展示自行研發的快篩產品疫開罐，預計 8 月可進入試產。

防疫研發方面，生技中心執行長吳忠勳表示，生技中心作為國家防疫隊成員之一，在全球面臨新冠肺炎疫情後，進行專利盤點與產能評估，4 天之內合成出潛力藥物「法維拉韋」。

另外，生技中心也協助台灣檢測試劑聯盟搭起台日合作，加快臨床驗證與上市時程，未來將持續複製此合作模式，打進澳洲、俄羅斯等全球防疫產業供應鏈，讓台灣研發產製的快篩試劑進軍國際。

工研院則以智慧醫電、再生醫學、醫藥研發等三大區域秀出 15 項創新科技成果，其中，日前發表的 iPMx 分子快速檢驗系統、又稱為疫開罐，在本月初取得台灣 TFDA 專案製造核准，並授權國內廠商，預計 8 月先試產 10 台檢測儀及 1 萬劑試劑。

工研院研發的 iPMx 分子快速檢驗系統，具備四大特色，包括精準度達 90% 以上、靈敏度高，感染初期可找出病毒、重量僅 600 公克、系統可於 40 分鐘內得到結果。

工研院開發的 iPMx 分子快速檢驗系統。(圖工研院提供)

另外，工研院搶攻高階醫材市場，展示單鏡頭 3D 內視鏡取像模組，該產品可降低腦神經外科手術 40% 失誤率、縮短 25% 手術時間，解決目前顱內手術痛點，且以市面上 3D 內視鏡系統一套價格 20-30 萬美元來看，該吃產品啟動量產後，預期 5 年後，可帶動年產值成長 8%。