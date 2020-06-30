疫情衝高基金平台交易熱度 鉅亨買基金月銷量突破30億元

全球市場今年受到疫情衝擊而大幅震盪，境內外基金截至 5 月底的整體規模較去年下滑 5%，不過，基金交易平台的申購熱度卻不減反增。國內第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」，今年無論是開戶數，或是銷售量皆較去年同期大幅成長，月銷售量更創下新高。「鉅亨買基金」表示，經過這波疫情，投資人轉往線上進行投資理財的趨勢將更加明顯，為服務更廣大的客群，近期推出手機官網升級版，增加多項查詢及交易功能，讓投資人能夠更快速、即時掌握自己的投資狀況。

根據「鉅亨買基金」的統計，今年前五月在平台開戶的人數激增，開戶數是去年同期的 2.3 倍，申購總金額也較去年同期大幅成長近八成；近期的交易熱度更持續攀升，截至 6 月 29 日止，6 月份的申購金額突破 30 億元，定期定額單月扣款金額更超過 12 億元。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，「鉅亨買基金」 日前加入聯博系列基金後，國內專業基金品牌幾已全數到位，也是市場上少數「有觀點、講科技」的基金平台。除了自建投資研究團隊，隨時提供市場最新觀點與基金產品分析，更進一步與工研院推出了 AI 智能理財系統，即使是新手也能輕鬆享受專業的投資服務，因此得到投資人認同，開戶數與銷售量都大幅成長。

此外，張榮仁指出，疫情除了重擊全球經濟外，也嚴重阻隔人與人的接觸，卻反而加速數位金融的發展。透過基金平台進行交易，除了避免與人接觸之外，開戶及交易更快速即時，加上享有多重費用上的優惠，包括不定期推出的手續費優惠方案，以及免收信託保管費等優勢，因此，近年來相當受到投資人的青睞。這波疫情正加速網路交易的發展，預期基金平台下半年的成長仍會持續加溫。

張榮仁進一步表示，今年「鉅亨買基金」除了積極爭取優質基金品牌上架之外，另一項使命是優化平台的交易功能。有鑑於投資人對於手機的依賴度高，加上重視交易機制的安全性與便利性，「鉅亨買基金」積極投入資源不斷精進平台的交易機制，近期已將手機官網功能提升，投資人透過手機，除了可申購基金、查詢庫存之外，還能查詢在途交易的基金，也可以做轉換等多項交易，投資人將更能把握投資機會並掌握投資狀況。「鉅亨買基金」今年下半年還會持續優化交易功能並推出更便利的交易服務，請投資人拭目以待。

目前各國仍持續採取降息措施及推出刺激政策，以提振受創的經濟，不過，因疫情可能二度來襲的不確定性，因此，張榮仁建議投資人宜採股債同時配置的策略，讓資產組合具備攻擊與防禦的特性，以因應市場的隨時變化。股票部份，建議佈局美股基金或全球股票基金；債券部份，則可透過複合收益債券基金進行佈局。「鉅亨買基金」目前有多項的申購優惠方案，包括全平台的月配息、平衡型及債券型基金單筆申購，全系列基金月月扣申購，2020 全年皆享有零手續費的優惠；透過「鉅亨買基金」開戶，還可獲得兩筆定期定額終身零手續費的優惠，2020 年 7 月 31 日前開戶且核印完成，另外還贈 3 筆單筆申購 (股票型基金也可適用) 零手續費，投資人在進行佈局時都可善加運用。