中國股市瘋漲 A、H、大中華股怎麼買？

中國股市自 6 月底發動之後，帶動散戶激昂情緒，中國股市帶量上漲，近期單日的交易量超過上兆人民幣，上一次有這樣的光景是 2015 年中國股市大牛市。對中國股市近期的看法寫在這篇文章（經濟 V 轉，中國股市挑戰 15 年高點），然而可以參與到中國股市的投資管道中，有的上漲超過 10%、有的只漲了不到 5%，究竟投資中國股市要怎麼選擇最有利？

1. 投資中國股市有三種方法

同樣都是投資中國股市基金，有可能同時投資到 A 股和 H 股。這兩者投資的公司大不相同，因此在選擇投資中國股市之前，要先了解自己投資的是哪一類，才不會造成期望落差。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，2020/07/16。

下表列出這些股市指標組成公司的樣貌，可以看出來不同指標的特性差異。雖然中國股市金融股比重都不低，但是滬深 300 相對受到科技股牽動，上海綜合則含有較多的工業類股，香港恆生則大幅受到騰訊與金融股的牽引。台股則是與科技週期息息相關，因為由高比重的科技與電子元件公司所組成。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/14。

2. 不同管道投資中國，股性差很多

從六月底到現在，滬深 300、上海綜合、香港恆生及大中華指數漲幅分別是 15.4%、14.4%、3.6% 及 8.1%（2020/6/30 - 2020/7/14，以人民幣計算）。透過下圖也可發現滬深 300 指數滾動一年報酬率的可能區間從 -67.7% 到 321.9%，平均為 3.3%，波動度高達 22.8%。這樣的特性讓它在近期牛市下，漲得比其他指數都還要快。香港恆生指數因為由超大型公司組成，表現相對較穩健。大中華指數則是除了中國地區之外，還包含了台灣股票。

3. 想買純度高的中國 A 股？境內、境外基金是關鍵

由與法規的限制，境外基金購買中國境內 A 股有 20 – 40% 的上限，而境內基金則沒有限制。所以如果選擇境外中國股市基金，大多是以在香港上市的 H 股來參與中國股市。

以境內中國基金來看，平均中國 A 股的含量為 76.5%，而境外中國基金僅有 13.9%。而境內的大中華基金仍有高達近 50% 的中國 A 股，但大中華地區除了中國、香港以外，還包含了台灣股市。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/6/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。上表中國基金包含晨星中國股票和中國Ａ股類別。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

想加入中國神話，買哪種基金要分清楚

中國股市目前瘋漲的現象集中在Ａ股，如果想要買純度較高的中國 A 股基金，可以選擇境內的中國股票基金，想要低接 H 股的人則可以選擇境外中國基金，同時也看好台灣股市的人，則可以選擇大中華基金。

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